Rallo alerta de los obstáculos que enfrenta Sánchez para subir impuestos: "La visión de Sumar no es la de Junts"

El Gobierno no consigue el apoyo suficiente para subir los impuestos a los españoles. No hay consenso entre el bloque de gobierno y el PSOE lo único que hace es aplazar las votaciones en el Congreso para no registrar otra derrota parlamentaria.

El economista, Juan Ramón Rallo, espera que el plan impositivo del gobierno de Pedro Sánchez no salga adelante porque "cada plan es peor que el anterior". Dentro del plan de Sánchez se incluye el impuesto sobre las SOCIMI. Las Socimi son un tipo de sociedad que se dedica a la inversión y gestión de activos inmobiliarios.

Estas empresas querían quedarse y hacer grandes inversiones inmobiliarias. Sin embargo, Rallo confirma que están canceladas de momento y que no descartan irse. "Los impuestos pueden ser distorsionadores y, en muchos casos, no logran su objetivo. Si se imponen a las empresas y estas se marchan, no se recauda nada, lo único que generas es la pérdida de riqueza de este país".

Rallo alerta de que los impuestos que quiere aprobar Sánchez son un arma ideológica como en vivienda y en sanidad. El economista asegura que ahora la sanidad pública está más colapsada con la extensión de Muface. "En lugar de mantener el régimen actual se quiere encarecer el acceso a la privada para que la gente deje de pagar su seguro y colapsar aún más la sanidad pública." "Esta reforma tributaria tiene como finalidad luchas ideológicas", detalla Rallo.

En la legislatura anterior, el Gobierno tuvo también negociaciones difíciles para sacar adelante leyes económicas. Sin embargo, Sánchez lo conseguía a base de ceder, todos obtenían rédito pero el Gobierno tenía más o menos controlados a sus socios, ya que si no se quedaban sin recompensa.

En cuanto a los partidos independetistas, Rallo explica que ocurría si sus socios no votaban a favor de lo que proponía Sánchez en la anterior legislatura: "Salía adelante lo que no te gustaba y además no te daban premio por no haber negociado y votar a favor".

Ahora Sánchez es más débil, la oposición está muy fuerte y dispone de 172 escaños, sumados a los siete escaños del partido del fugado de la justicia, Carles Puigdemont, lo que hacen imposible la legislatura. No hay más que ver el primer año de legislatura donde el PSOE ha obtenido más de 35 derrotas parlamentarias en un año de legislatura.

En esta legislatura "basta que uno vote no para que no salga adelante una ley." "Negociar sobre impuestos es díficil y más si la visión impositiva que tienen unos es opuesta a la de otros, como ocurre con Sumar y Junts".

Privilegios a independentistas

Rallo detalla que "hay que tener en cuenta que si Cataluña consiguiera el concierto económico, Junts tendría la baraja con la que juega el PNV". "Como el partido vasco tiene su propio concierto económico puede votar a favor de medidas impositivas que para ellos no quieren pero como solo se aplican al resto de España, no les afecta". Así conseguirían rédito político sin verse perjudicados, castigando al resto de España.

Junts de momento no tiene de momento ese privilegio, "si votan por un impuesto que grave los seguros sanitarios, se va a aplicar también en Cataluña y por tanto tus votantes catalanes lo van a pagar". "Igual que si Junts votase a favor de un impuesto a las energéticas, las empresas que destaquen allí, las van a perder" asegura el economista.

Rallo cree "que cataluña esté dentro del régimen financiero común lleva a que todos vayamos en el mismo barco". "El barco de Sumar no es el de Junts y como ambos son necesarios esto deriva en una situación de bloqueo".

Medidas de Trump y Milei

En contraste, ha hecho mención a las mejoras económicas que ha conseguido el Gobierno argentino con Javier Milei como líder. "El plan de Milei tiene opciones de consolidarse y de sanear las cuentas del País".

Rallo también menciona la intención del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump de desregular la economía y de bajar impuestos, "habrá que ver como funciona el organismo de eficiencia gubernamental de Elon Musk, es cierto que no tiene mucho margen de maniobra en recorte de gasto".

Todo ello confirma como las medidas económicas de Trump y de Milei tienen como fin sanear las cuentas de Estados Unidos y Argentina, mientras que Sánchez, Sumar y sus socios independentistas se dedican a hacer la vida imposible a los españoles con impuestazos.