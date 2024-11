Murcia, sobre el trasvase Tajo-Segura: "No es normal que el Levante tenga que mendigar para que el Gobierno nos dé agua"

Con la vista puesta en los recortes que el Gobierno de Sánchez aplicará al trasvase Tajo-Segura, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Sara Rubira Martínez, ha concedido una entrevista a Libertad Digital para dar a conocer la labor del Gobierno de Fernando López Miras en la gestión del agua en una de las regiones más secas de España.

Esta entrevista se enmarca en la celebración de la I Jornada Nacional del Agua, un evento organizado por Libertad Digital con la colaboración del Instituto de la Ingeniería de España y que tendrá lugar el próximo 22 de noviembre. Esta jornada reunirá a expertos y responsables de la administración pública y empresas de gestión hídrica para debatir los desafíos y soluciones en torno a uno de los recursos más esenciales y escasos: el agua.

¿Cuáles son los principales proyectos en la gestión del agua que está abordando su administración?

En la Región de Murcia, ahorrar y cuidar nuestros recursos está dentro de nuestra idiosincrasia. A diferencia de otras regiones de España, aquí convivimos desde hace décadas con la sequía y somos muy conscientes de la importancia de cuidar cada gota. Contamos con una red de 100 depuradoras y 56 estaciones de bombeo que nos permiten depurar el 99 por ciento de las aguas residuales y reutilizar un 98 por ciento, frente al 10 por ciento de media nacional y el 5 por ciento de media en Europa. Cada año ponemos a disposición de los regantes cerca de 120 hm3 de agua regenerada, lo que nos permite también reducir el grado de infradotación que sufren. Mantener el alto grado de eficiencia en las plantas, sumado a continuar invirtiendo en modernización de regadíos y apostando por infraestructuras para la retención de agua de lluvia, como colectores o tanques de tormentas va a marcar la línea del Gobierno de Fernando López Miras a corto y medio plazo.

¿Qué obras hidráulicas tienen planteadas y en qué estado de ejecución se encuentran?

Podríamos hacer un resumen de actuaciones de diverso calado como el nuevo tanque tormentas de Playa Honda que entrará en funcionamiento próximamente, los colectores norte y sur de San Javier que ya están en funcionamiento, los nuevos enfundados en municipios del Campo de Cartagena, o importantes obras como el colector general sur de Lorca, que se encuentra en licitación, o el sistema urbano de drenaje sostenible de Lorquí que empezaremos a construir en 2025. A ello se suman las actuaciones que desarrollamos en las plantas depuradoras para la mejora de sus tratamientos e incorporación de últimas novedades en la gestión del agua. Se podrían destacar entre estas actuaciones los tratamientos cuaternarios que se han implantado en Torre Pacheco, Los Alcázares, La Unión, Fuente Álamo o la que estamos a punto de finalizar en San Javier. En definitiva, actuaciones encaminadas a reducir el impacto de las lluvias, recoger escorrentías, mejorar el almacenamiento y tratamiento de agua, y reforzar su reutilización.

¿Es necesario un Pacto Nacional del Agua? ¿Es posible en la situación política actual?

Más que necesario podríamos decir que es obligatorio contar en España de manera inaplazable con un Plan Nacional del Agua, dado que no existe una planificación coordinada, solidaria y basada en la construcción de infraestructuras dirigidas a resolver los problemas de escasez o la gestión de grandes precipitaciones. España no es un país seco, es un país en el que los recursos hídricos están muy mal repartidos, y esto solo puede ser abordado con visión de Estado. Lejos de ello, el Gobierno de Sánchez ha fraccionado la gestión hídrica, generando problemas entre las Confederaciones Hidrográficas, eliminando infraestructuras y recortando el Trasvase Tajo-Segura en camino hacia casi su total eliminación. Desde la Región de Murcia llevamos años exigiendo esta medida que derive en un Plan Hidrológico Nacional que permita llevar agua de donde sobra, cuando sobra, a donde falta, cuando falta. Que dé certidumbre a los regantes y los consumidores. No es normal que el Levante español tenga que mendigar cada mes una decisión benévola del Gobierno de España para que nos dé unos pocos hectómetros de agua con los que subsistir.

¿Es necesaria la colaboración de las administraciones con el sector privado para una correcta gestión del agua?

El sector privado, las empresas tecnológicas que están relacionadas con el sector del agua, constituyen una herramienta fundamental a la hora de aportar soluciones innovadoras que se plantean ante los retos de la gestión de un recurso que es muy escaso. La transferencia tecnológica es base para construir ese futuro sostenible para el agua, y las empresas tiene que aportar herramientas que permitan desarrollar de forma adecuada las políticas marcadas por las administraciones públicas. La gobernanza del agua es clave, y su correcto desarrollo tiene que estar apoyado, no solo en las mejores técnicas disponibles, si no en aquellas que haya que desarrollar para avanzar en la consecución de los objetivos marcados por la Administración.

¿Qué papel juega la Unión Europea en la gestión del agua en España? ¿Qué espera su Administración de la nueva Comisión liderada por Úrsula von der Leyen para los próximos 5 años?

La Unión Europea juega un papel fundamental dentro de la gestión del agua a nivel comunitario y la nueva Comisión debe ser sensible a las preocupaciones de los europeos. El sur de Europa viene sufriendo en los últimos años graves episodios que merecen una profunda reflexión y la adopción de medidas globales para afrontar con garantías los retos que nos marca la nueva realidad climática. Pero además debe continuar abogando por el incremento de los volúmenes de depuración, e incentivando la reutilización de aguas regeneradas. La Región de Murcia es referente a nivel europeo en esa materia, somos el espejo de países de todo el mundo que vienen a estudiar que buenas prácticas de nuestro sistema de gobernanza pueden incorporar en sus lugares de origen, pero necesitamos de un compromiso firme que esperamos se manifieste en este nuevo periodo.

¿Cómo es la colaboración actual con el Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia? ¿Creen que su política es la adecuada?

No puede ser adecuada cuando está basada en el sectarismo y la imposición de unos ideales, pasando por encima de los criterios técnicos y científicos. La política hídrica de Sánchez, Ribera y sus socios ha brillado por su ausencia desde 2018 y lamentablemente solo puede ir a peor. Estamos a las puertas de conocer el hachazo definitivo e injustificado al Trasvase Tajo-Segura tras más de cuatro décadas vertebrando hídricamente al Levante español. Pese a los reiterados ofrecimientos desde la Región de Murcia para avanzar en una planificación de Estado, coordinada y solidaria, nunca hemos obtenido respuesta. Ni la ministra Ribera ni el ministro Planas nos han recibido en esta legislatura para hablar de estas cuestiones, que deberían formar parte de nuestra agenda prioritaria.

Con la PAC actual, ¿se resuelven las cuestiones primordiales sobre la gestión del agua?

La Región de Murcia es posiblemente el territorio más árido de toda Europa, situándose a las puertas de la desertificación y con unos niveles muy escasos de precipitaciones. El secano rabioso viene sufriendo las graves consecuencias, ya no con pérdidas de producción sino con la muerte del arbolado, lo que ocasiona daños irreparables para los agricultores. Frente a ello venimos demandando un ecorrégimen específico de desertificación que ofrezca a nuestro campo certidumbre y garantías de que van a poder sacar adelante sus explotaciones.