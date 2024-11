Muere Gabriel Escarrer Juliá, fundador de Meliá Hoteles

Gabriel Escarrer Juliá, fundador de Meliá Hotels International y figura clave en la transformación del turismo mundial, ha fallecido este martes a los 89 años, según han confirmado fuentes de la compañía a Europa Press.

Visionario del sector, lideró durante casi siete décadas la expansión de la cadena desde un pequeño hotel en Mallorca hasta convertirla en un gigante global, impulsando el liderazgo del grupo en España para extenderlo después al Caribe americano y el Sudeste asiático.

En la actualidad, Meliá Hotels International cuenta con más de 400 hoteles abiertos o en proceso de apertura en más de 40 países y un portfolio de nueve marcas: Gran Meliá Hotels & Resorts, ME by Meliá, The Meliá Collection, Paradisus by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, ZEL, INNSiDE by Meliá, Sol by Meliá y Affiliated by Meliá.

Desde su fundación en Mallorca hasta hoy

Tras recibir una formación durante 6 años en el negocio de la touroperación, tomó contacto con la incipiente industria turística, de la que sería emprendedor visionario, pionero y transformador.

Y es que Gabriel Escarrer Juliá tenía solamente 21 años cuando en 1956 fundó lo que hoy es el grupo Meliá Hotels International, adquiriendo y dirigiendo un hotel de 60 habitaciones en la isla de Mallorca, donde nació, y donde aún mantiene su sede la que es actualmente una de las compañías hoteleras más exitosas del mundo. El emprendedor mallorquín supo aprovechar el boom turístico vivido en España durante los años 60 y labrar el inicio de un triunfante camino.

Un salto trascendental en la historia de la compañía fue en los años 80 la adquisición por el grupo fundado por Escarrer de dos de las mayores cadenas hoteleras de la época en Europa, Hotasa y Meliá, que representó la incorporación de casi 70 hoteles en tan sólo un año, aportando además al grupo una importante dimensión nacional e internacional, así como un valioso reconocimiento de marca.

Durante seis décadas, bajo su presidencia, Escarrer tejió alianzas estratégicas que fortalecieron el posicionamiento del grupo en destinos como Cuba o Indonesia. En los años 90, amplía su estrategia a los hoteles urbanos en España, Europa, Asia y América, una visión que le ha valido ser reconocido como uno de los impulsores de la internacionalización de la empresa española.

En 1996, la salida a bolsa de la Compañía señala una nueva etapa de crecimiento que se fortalece con los sucesivos planes estratégicos del grupo, y la entrada de la segunda generación familiar en la gestión marca el inicio de una profunda transformación cultural del grupo para enfrentarse al nuevo entorno del negocio en el siglo XXI.