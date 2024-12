Cuidado con las estafas en el Black Friday

La creciente digitalización y dependencia de los sistemas online tanto de empresas como de particulares ha ensanchado ese campo de actuación para los ciberdelincuentes. Hoy, la ciberdelincuencia ya supone el 1.5% del PIB mundial y, lamentablemente, España ocupa el 3er puesto de países más atacados (40.000 ataques diarios).

Si recibes un correo de una "gran oferta" que parece increíble, ese es el efecto de verdad ilusoria: como ha pasado varias veces, la gente asume que es cierto. Luego está el sesgo de anclaje: si algo parece profesional —un logo bien hecho, un diseño cuidado— las personas confian sin dudar. Y no hay que olvidar el sesgo de optimismo, el típico "esto no me va a pasar a mí". Pero la realidad es que sí pasa, y los delincuentes diseñan sus ataques para que caigamos justo en esas trampas.

Se necesitan alternativas, un plan B, por así decirlo. Aquí entran en juego los seguros ciber como Protección Digital de Banca March, un seguro dirigido a garantizar la operativa online, el robo de datos y el fraude. Este seguro pone a nuestra disposición un equipo especializado que nos ayuda en un proceso complejo y estresante, además, cubren las pérdidas y nos ayudan a prevenir los incidentes.