Los hoteles cargan contra el nuevo registro de viajeros: "En Europa hay una preocupación enorme"

Entre 40 y 60 datos son los que ahora los hoteleros, las empresas de alquiler de vehículos y los operadores turísticos tienen que enviar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en favor de la seguridad. Más del doble que antes y vulnerarán la intimidad de sus clientes, como denuncia la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, pero además supondrá un riesgo para sus empresas por pedir esos datos, transmitirlos y guardarlos, en contra de las directivas europeas en materia de protección de datos… que harán que puedan ser multados con hasta 30.000 euros (muy por encima de la sanción por incumplir el Real Decreto de Interior). "En Europa hay una preocupación enorme porque esta normativa puede repetirse en otros estados", denuncia el Antonio de María Ceballos, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Cádiz (HORECA) quién en ESNOTICIA ha recalcado que en ningún estado de aplica una normativa así.

Mientras el secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEAV) Ramón Estalella, ha puesto encima de la mesa una alternativa para que sea estudiada por el Ministerio de Grande Marlaska en estos diez días de consulta pública. Su propuesta es la de utilizar un lector de pasaportes y DNI para que automáticamente esa información la tenga la Policía. "Eso mejorará la experiencia del cliente en España y no someteremos a nadie a un interrogatorio (que no podemos hacerlo)", ha explicado Estalella.

El registro ha hecho que hoy haya colapsado la plataforma del Ministerio de Grande Marlaska donde deben volcar datos detallados sobre el método de pago, el parentesco de los clientes que se hospedan, o en el caso de las casas rurales el número de habitaciones o si tienen internet. De ahí que se llame GRAN HERMANO. Ceballos se pregunta "¿qué va a pasar cuando llegue una familia de ocho o diez personas? ¿Y si es un grupo de cuarenta?", ya que los tiempos de espera en las recepciones puede que acaben con la paciencia de más de uno acostumbrados a esperar hasta ahora una media de entre diez y quince minutos por cliente.

Sin embargo, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha negado inconvenientes en TVE diciendo que "para el cliente no hay ninguna diferencia" ya que los datos que se pedían con la normativa anterior difieren en muy poco y que "la novedad es que cuando se vaya acompañado de un menor de edad, se tiene que enseñar la filiación".

El objetivo: la seguridad en España

El sistema, en teoría, se pone en marcha para garantizar la seguridad en nuestro país pero el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Cádiz (HORECA) Antonio de María Ceballos no cree que sea eficaz. "Los delincuentes y los terroristas no suelen ir a establecimientos que registran a sus huéspedes, suelen utiliza rulotes en muchos casos para aparcar en zonas despobladas donde no hay control. No nos convence el sistema", zanja.

Mientras, las agencias de viajes denuncian que obligándolas a ellas también a cumplimentar estos formularios acabarán duplicando o triplicando la información a la Policía, por lo que podría comprometer la seguridad.