El Gobierno no ha justificado todavía 600 millones del Plan Vivienda 2018-2021

El Partido Popular ha denunciado este martes en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas que el Gobierno todavía no ha justificado 618 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, cuando el presidente, Pedro Sánchez, acaba de anunciar la creación de una empresa pública de vivienda, años después de prometer la construcción de 180.000 viviendas que siguen sin levantarse.

La diputada popular, Pilar Alía, ha interpelado a la presidenta del organismo, Enriqueta Chiclano, que no ha podido confirmar si ese dinero está debidamente localizado o no. "Puede ser que estén justificados, y digo puede ser porque no hay ninguna petición de responsabilidad, lo que sí hay es muchas CCAA pendientes de hacer liquidación, y no sabemos qué pasa con esos millones pero estamos encima de esos millones", ha intentado justificar.

Alía le recordaba que el plazo de liquidación finalizó en julio, a lo que Chiclano insistía en intentar decir que sólo han cumplido 9 comunidades, el resto todavía no ha llevado a cabo la liquidación y, por tanto, esa cantidad aún no ha podido ser debidamente justificada, aunque "puede que lo esté", sin terminar de aclararlo.

"Presidenta, quiero saber qué ha pasado con estos 618 millones, ¿no hay justificación tres años después de finalizado el plan en el 2021? ¿han sido invertidos esos 618 millones o dónde han ido a parar estos importes?", le preguntaba la diputada popular, sin obtener una respuesta clara, recordando que "si a día de hoy no se tiene justificación de dicha cuantía, "¿cómo vamos a atajar el problema tan grave que hay de la vivienda en España actualmente?".