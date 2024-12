El Gobierno nombra a Carlos San Basilio presidente de la CNMV, ex secretario del Tesoro con Calviño

El Gobierno ha designado al economista y funcionario Carlos San Basilio como nuevo presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en sustitución de Rodrigo Buenaventura, que finaliza este año un mandato que ha tenido lugar desde el 16 de diciembre de 2020, para convertirse en nuevo secretario general de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), tal y como se ha decidido en el Consejo de ministros de este martes y como ha anunciado el Gobierno.

El nuevo presidente de la CNMV lleva desde el 2016 ostentando cargos importantes dentro de la Administración Pública, ya que durante los años 2016 y 2018 se desempeñó como director general del Tesoro, para después ser secretario general del Tesoro y Financiación Internacional entre los años 2018 y 2021, con Nadia Calviño.

Desde entonces, ha estado ejerciendo la labor de director ejecutivo de Estrategia Corporativa del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD). Por tanto, vemos que es un perfil que ha desempeñado su labor tanto bajo un Gobierno del PP como del PSOE, a diferencia de otras designaciones que sí evidencian todo un asalto a las instituciones, como es el caso de José Luis Escrivá con el Banco de España o la "renovación" en la cúpula del INE del año 2022.

El economista y funcionario español también ha sido director de resolución en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ha sido consejero en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea y ha sido director general de Cofides.

No obstante, también ha tenido una participación en el sector privado, donde fue director de la Secretaría Técnica de Comunicación del Banco Santander, para más tarde ocupar el cargo de director ejecutivo de Market for Treasury Securities (MTS), entre los años 2004 y 2010. El nuevo presidente de la CNMV no sólo es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), sino que también obtuvo un máster en Administración Pública por la Universidad de Harvard.

Este no es el único cambio que se ha producido en el último Consejo de Ministros, ya que también el Gobierno ha designado a Paloma Marín, actual directora general de Relaciones Institucionales, Europeas y Transparencia del Banco de España, como nueva vicepresidenta de la CNMV, con lo que acompañará a Carlos San Basilio en el organismo de control del mercado de valores.

Paloma Marín accedió a dicho cargo en el Banco de España en 2024, aunque ya venía ocupando distintos cargos desde su llegada a la institución en 2005, por lo que también es alguien con una dilatada trayectoria en el sector público, habiendo trabajado durante seis años en Iberforo Asociados. Dentro del Banco de España, Marín ha ocupado otros cargos como Directora del Departamento de Relaciones Internacionales y Europeas, Coordinadora Ejecutiva de Asuntos Europeos, Jefa de la División de Asuntos Europeos, Responsable de la Unidad de Asuntos Europeos y Letrada asesora en el Departamento Jurídico del Banco de España.

Por último, cabe destacar que la actual Vicepresidenta del supervisor de los mercados, Montserrat Martínez, no renovará en su actual cargo, a pesar de que podría haberlo hecho por otros dos años. Tanto Martínez como Rodrigo Buenaventura fueron nombrados en el año 2020, y ambos finalizan sus respectivos mandatos en 2024.