El Gobierno resucita cuatro impuestos energéticos y se embolsa 2.148 millones

El PP y Junts se han unido esta semana contra el Gobierno y contra el Impuesto sobre el valor de la Producción Eléctrica (IVPEE). El pasado lunes, los populares pactaban con los independentistas la suspensión de este tributo que grava la generación de energía con un 7%.

Lo hacían mediante una enmienda al Proyecto de Ley por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. El PP también lograba el sí de Vox y de otros socios de Sánchez: PNV y ERC.

Tras este golpe político, PSOE y Sumar se reunieron ayer martes para internar frenar esta rebaja tributaria, que supondría dejar el impuesto al 0% "siempre y cuando no haya déficit de tarifa", tal y como explicó el PP.

Sánchez busca "ganar tiempo"

La maniobra elegida por el Gobierno de coalición para bloquear el pacto ha consistido en aplazar la comisión del Congreso que iba a abordar en unos días la desaparición de este impuesto. PSOE y Sumar, con mayoría en la mesa, no le ponían fecha a la cita, por lo que la suspensión de este impuesto energético ha quedado en el aire.

El PP denuncia que esta decisión "arbitraria y anti reglamentaria sólo tiene una lectura política que no es otra que ganar tiempo para recomponer la mayoría que apoya al Gobierno y que en esta ocasión no ha acatado fielmente sus instrucciones". Sin embargo, "esta circunstancia no puede conllevar la obstaculización de un procedimiento legislativo porque al Gobierno no le gusta lo que la mayoría parlamentaria ha decidido y necesita tiempo para negociar con sus socios habituales para hacerles cambiar de opinión" añaden.

2.148 millones en impuestos ‘resucitados’

Cabe recordar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez suspendió el Impuesto sobre el valor de la Producción Eléctrica en el año 2021, en plena crisis energética, y lo ha recuperado progresivamente este año.

Hasta octubre, Hacienda ha ingresado 407 millones de euros al resucitar el impuesto que ahora PP y Junts pretenden hacer desaparecer. Y esta no es la única figura fiscal energética que ha vuelto a activar el Gobierno en 2024. Según los últimos datos de la AEAT, la subida de otros tres impuestos rebajados por la crisis le ha generado a las arcas del estado un total de 2.148 millones de euros en lo que va de año. Son los siguientes:

Subida del tipo del IVA en electricidad (RDL 11, 20 /2022 y 8/2023). 842 millones de euros Subida del tipo del IVA en gas natural, madera y pellets (RDL 17, 20 /2022 y 8/2023): 161 millones de euros: Subida del tipo del Impuesto Especial sobre la Electricidad (RDL 11, 20 /2022 y 8/2023): 738 millones de euros.

También es importante recordar que el Impuesto sobre el valor de la Producción Eléctrica fue creado por el Gobierno de Mariano Rajoy. El director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege), Pedro González, ha lamentado en declaraciones a Libre Mercado que "todavía tengamos que soportar un impuesto que no soporta ninguna otra empresa en Europa, que nos resta competitividad y que se acaba repercutiendo en el cliente final".