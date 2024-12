Con Ánimo de Lucro: El rescate y quiebra de Duro Felguera nos convierte en una república bananera

En el día de ayer, familiares de los fallecidos por la DANA acudieron al Congreso de los Diputados a entregar más de 65.000 firmas recogidas en las últimas dos semanas para pedir justicia para las víctimas y que se abra una comisión de investigación ante la desprotección de las autoridades. En este contexto, una de las afectadas se preguntaba a dónde iban a parar los impuestos. Por ello, en Con Ánimo de Lucro hemos querido poner un ejemplo paradigmático: los rescates a empresas que, como Duro Felguera, ahora solicitan entrar en concurso de acreedores.

Al respecto, Santiago Sánchez, profesor de Economía, ha señalado que en el caso de Duro Felguera se aprecia cierta arbitrariedad y falta de transparencia. Además, ha hecho hincapié en que ese dinero sale de los impuestos de los contribuyentes, por lo que la responsabilidad recae sobre quien debe velar por ellos. Del mismo modo, ha explicado que es sorprendente que, mientras que la SEPI no tenía presidente en esos momentos, esos rescates fueran tan ágiles.

Por su parte, Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de la consultora Freemarket, ha querido subrayar que todo esto es un gran escándalo, pues Duro Felguera no era una empresa estratégica y no debió rescatarse. De hecho, ha explicado que ese tipo de empresas tienen que quebrar. Asimismo, ha señalado el mal uso que se ha hecho del fondo estratégico para contingencias provocadas por la pandemia y se ha preguntado qué está pasando con los Fondos Next Generation.

En el espacio de mercados, Gustavo Martínez, profesor de la UFM y asesor financiero, ha analizado la decisión del BCE de bajar de nuevo los tipos de interés y las palabras de Lagarde sobre la situación económica de Europa. Así, ha señalado que, en realidad, estamos inmersos en un proceso de estanflación y ha subrayado las malas previsiones de crecimiento para los próximos años. De este modo, ha enfatizado el fracaso económico de Europa, de quien ha dicho que "es un perdedor nato". Con todo, ha comentado también la evolución del oro.

Finalmente, en las secciones habituales del programa, Beatriz García, redactora jefe de Libre Mercado, ha desmentido los mantras de Yolanda Díaz sobre los supuestos beneficios de la reducción de la jornada laboral. Además, Manuel Llamas ha avanzado el próximo programa de Tu Dinero Nunca Duerme.