Elon Musk, el primero del mundo en conseguir una riqueza de más de 400.000 millones de dólares

El multimillonario estadounidense Elon Musk sigue batiendo récords en cuanto a su fortuna y ya ha superado los 400.000 millones de dólares en patrimonio, convirtiéndose así en la primera persona en toda la historia en traspasar dicha barrera. Musk, que desde el año 2021 forma parte de las 10 personas más ricas del mundo según la "Lista Forbes", ha visto como su patrimonio se ha más que duplicado en el año 2024, pasando de tener un patrimonio neto de 195.000 millones de dólares en febrero de este año, a poseer actualmente alrededor de 432.700 millones de dólares, una revalorización del 122% en menos de un año, concretamente en sólo diez meses.

El principal motivo que explica el repunte tan espectacular de la fortuna de Musk es la reciente venta secundaria de acciones de SpaceX, empresa de la cual Elon Musk posee en torno al 42% de la misma, y que ha supuesto un crecimiento en su valoración de mercado de más de 350.000 millones de dólares. SpaceX, que fue fundada por el propio Musk en el año 2002, es una empresa estadounidense dedicada a la fabricación aeroespacial y que se centra en el desarrollo de satélites y cohetes, con el objetivo de reducir los costes de viajar y colonizar Marte, que es el gran sueño del magnate de 53 años.

Como ya sabrán muchos lectores, Musk no sólo ha fundado SpaceX sino que también es fundador o cofundador de otras empresas de reconocido prestigio mundial como Tesla, Paypal y Open AI, entre otras muchas. Además, es también propietario de la red social X (anteriormente conocida como Twitter), que fue adquirida por el natural de Sudáfrica en el año 2022.

Tesla, la otra gran "pata" de su fortuna

Por otro lado, no toda la riqueza de Elon Musk procede de SpaceX, ya que el nuevo socio de Trump también posee el 12% de Tesla, cuya valoración supera los 1.300 millones de dólares en la actualidad, siendo la empresa dedicada a la fabricación de coches eléctricos una de las 10 empresas del mundo con mayor capitalización bursátil, por delante de compañías como Walmart, JP Morgan o Visa. También posee el 54% de xAI, una startup de Inteligencia Artificial fundada en julio de 2023 por el propio Musk y que estaría valorada en unos 50.000 millones de dólares en noviembre de 2024, según la revista Forbes.

Aunque pudiera parecer que Musk es una especie de rey Midas, que convierte en oro todo lo que toca, la realidad es que no todas sus empresas le han hecho ganar dinero. El caso más evidente es el de X (o Twitter), cuya adquisición le costó al empresario americano alrededor de 44.000 millones de dólares y cuya red social actualmente, según Forbes, vale casi un 70% menos desde agosto de este mismo año, a pesar de que Musk despidió a casi el 80% del personal de Twitter.

Del puesto 158 de Forbes al 1º en 10 años

En cualquier caso, quién le iba a decir a Elon Musk en el año 2014, con apenas 8.400 millones de dólares de patrimonio, que 10 años después se convertiría no sólo en el hombre más rico del mundo, sino en el primero en romper la barrera de los 400.000 millones de dólares de riqueza, multiplicándose su patrimonio por 51 en sólo 10 años, o revalorizándose más de un 5.000%. Este ascenso meteórico de Musk no parece tener techo por el momento, sino todo lo contrario, ya que es justo ahora cuando empresas como SpaceX, Tesla u OpenAI empezarán a crecer cada vez más, salvo sorpresa mayúscula.

En definitiva, aunque no sabemos lo que le deparará a Musk en el futuro, lo que sí podemos dar por hecho ya es que es la primera persona en llegar a los 400.000 millones de dólares de patrimonio, y seguramente no tarde en llegar a los 500.000 millones o incluso al billón de dólares de riqueza. Todo dependerá del crecimiento que tengan sus empresas estrella, y quién sabe si no tiene ya en marcha otro proyecto que le haga aún más millonario. De la forma que sea, esperemos que Musk siga creando valor y utilidad para los consumidores, pues es así como ha conseguido su inmensa fortuna.