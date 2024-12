Por qué el "Gordo" de Navidad debería ser de 625.600 euros

Se acerca la Navidad y esta fecha nos trae un evento clásico que ya forma parte de la tradición española, y no es otro que el Sorteo Extraordinario de Navidad o Lotería de Navidad que tendrá lugar el domingo 22 de diciembre, como cada año. A pesar de los muchos sorteos de lotería que hay cada semana en nuestro país, el Sorteo de Navidad tiene una "magia especial" que hace que muchas personas y familias pongan sus esperanzas en ganar dicho sorteo, o por lo menos en llevarse un "pellizco".

El primer premio está valorado en 400.000 euros, el segundo premio se recompensa con 125.000 euros y el tercer premio es de 50.000 euros, tal y como lleva ocurriendo desde 2011 (último año en el que se incrementaron las cantidades de los premios). Lo que quizás no sepan los españoles es que estos premios han perdido una gran parte de su valor desde 2011, tanto por culpa de la inflación como por culpa de los impuestos, con lo que se produce un "doble atraco". En este artículo lo vamos a explicar.

Como ya hemos dicho, el primer premio (El "Gordo") del Sorteo Extraordinario de Navidad de este 2024 está cifrado en 400.000 euros, el segundo premio se recompensa con 125.000 euros y el tercer premio recibe la cantidad de 50.000 euros. Pues bien, hasta el año 2013 estos premios estaban exentos de tributación, es decir, la persona que tuviese un décimo premiado con el "Gordo" recibía los 400.000 euros de forma íntegra, y lo mismo les ocurría a los ganadores del segundo y del tercer premio. Lo que ocurrió a partir del año 2013 es que esos premios quedaron sujetos a una tributación del 20% a partir de 40.000 euros, es decir, toda ganancia que excediera a los 40.000 euros se gravaría con el 20%.

Así pues, el ganador del primer premio no recibiría los 400.000 euros íntegros, sino 328.000 euros (20% de impuestos sobre 360.000 euros). Y lo mismo ocurre con el segundo y tercer premio, recibiendo el ganador en la actualidad 108.000 y 48.000 euros, respectivamente.

La inflación, el enemigo silencioso

Sin embargo, la cosa no se queda únicamente ahí, y es que desde el año 2011 la inflación ha hecho de las suyas y eso también ha afectado a los premios del Sorteo de Navidad. Por ejemplo, para que el primer premio no hubiera perdido el valor que tenía en 2011, el premio no debería ser de 400.000 euros sino de 508.500 euros. Por otro lado, aquel que gane un segundo premio debería recibir 158.900 euros y no los 125.000 euros que recibe en la actualidad, y el tercer premio debería ser de 63.561 euros y no de 50.000 euros.

No obstante, en estos cálculos no hemos incluido el impuesto del 20% que se aprobó en 2013, de manera que, si tenemos en cuenta tanto la inflación acumulada desde 2011 (que ronda el 27,12%), como también los impuestos, tenemos que el primer premio debería ser de 625.600 euros, el segundo premio de 188.625 euros y el tercer premio de 69.450 euros. De esta forma, tendríamos que el "Gordo" debería tener un importe un 56,4% superior al actual para que el ganador de dicho premio no perdiera poder adquisitivo con respecto al año 2011.

En conclusión, hemos podido comprobar como hasta el "Gordo" de Navidad ha adelgazado considerablemente desde 2011, habiendo sido víctima tanto de la inflación como de los impuestos, y reduciéndose su valor real en más de la mitad en menos de 15 años. A pesar de este evidente atraco a mano armada de nuestros políticos, pues ellos son los que no actualizan el premio desde 2011 aunque sí intervienen para crear (PP) o mantener (PSOE) unos impuestos específicos a la Lotería de Navidad, eso no impide que se hayan puesto a la venta 193 millones de décimos (respecto a los 185 millones de 2023) y que se vayan a repartir 2.702 millones de euros en premios. Porque por mucho que Hacienda o la inflación se puedan llevar una parte importante de los mejores premios, este sorteo sigue teniendo un atractivo especial propio de estas fechas.