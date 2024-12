Lección de Milei a Sánchez: así se consigue bajar el precio de la vivienda

Miel cumple un año en la presidencia de Argentina y ha conseguido el milagro: bajar el precio de la vivienda un 30% y ha aumentado la oferta un 200%, demostrando que las medidas peronistas e intervencionistas lo que hacen es perjudicar el mercado. ¿Cómo lo ha conseguido? Liberalizando el sector haciendo que propietarios e inquilinos lleguen a los acuerdos que ellos consideren.

La cara de la moneda es, cómo no, Pedro Sánchez y su gobierno que lo único que está haciendo es intervenir el mercado, no dejar que los precios aumenten, no dar seguridad a los propietarios... Esto tiene un efecto devastador en el sector inmobiliario porque a la subida de los precios se le suma una bajada de la oferta que repercute en las familias y particulares que buscan vivienda.

Y, ¿todas estas medidas que ha tomado el Gobierno del escudo social a quién afectan? Claramente a las familias y trabajadores porque son los que menos recursos tienen y no pueden pagar un alquiler porque su sueldo no se lo permite. Sánchez ha tomado el ejemplo equivocado y Milei está demostrando cuáles son las políticas que funcionan.