Un chino explica por qué eligen abrir bares y bazares en España

En las últimas décadas, los bazares regentados por ciudadanos chinos se han convertido en un elemento omnipresente en las calles de España. Desde pequeñas localidades hasta grandes ciudades, estos establecimientos, que ofrecen desde productos de papelería hasta utensilios de hogar o juguetes a precios asequibles, son hoy un referente de consumo para muchos españoles. Pero ¿qué hay detrás de esta proliferación de negocios?

Jia Junyin, un joven chino residente en España y conocido en TikTok por sus vídeos, desvela las razones que empujan a tantos de sus compatriotas a emprender. Al llegar a nuestro país, explica, las barreras idiomáticas suponen un obstáculo casi insalvable para encontrar un trabajo cualificado. "No hablan el idioma, no pueden encontrar un trabajo mejor para ganarse bien la vida. Si no, se quedarían en China", afirma. Frente a esta realidad, abrir un bar o un bazar se convierte en la solución más viable y práctica.

Un negocio que apenas necesita palabras

La elección de estos negocios, asegura Jia, no es casual. "En un bar no hace falta que aprendas muchos idiomas. Aprendes a decir café con leche, pones la cerveza y listo. Es rentable porque a los españoles, normalmente, les gusta ir a los bares", explica. Lo mismo sucede con los bazares, donde apenas se necesita interactuar con los clientes: "Dices fondo derecha y ya está".

Además de lo práctico, hay un factor económico clave que facilita el éxito de estos negocios: la procedencia de los productos. Muchos artículos llegan directamente desde China, donde los costes de producción son mucho más bajos, lo que permite ofrecer precios más competitivos que en otros comercios tradicionales.

La solidaridad que impulsa nuevos negocios

Uno de los aspectos que más llama la atención es cómo logran estas familias invertir en establecimientos, en muchos casos, de grandes dimensiones. Jia Junyin aclara que esto se debe a un sistema de apoyo mutuo dentro de la comunidad china, una red de solidaridad basada en la confianza. "Si tú quieres abrir un bar para ganar dinero y yo tengo 1.000 euros, te lo presto. Si el bar te va bien y el día de mañana yo quiero abrir un bar, tú me prestas el dinero. A lo mejor ha ganado dinero y me presta 3.000 euros y puedo abrir uno con terraza y ganar más dinero", detalla.

Esta cadena de ayuda, que va creciendo con el tiempo, permite no solo abrir negocios, sino también ampliarlos y mejorar su rentabilidad. Es un modelo basado en la cooperación, que resulta crucial para quienes llegan al país con pocos recursos y sin el respaldo financiero de las entidades tradicionales.

Pero no todo es éxito en la historia de los emigrantes chinos. Según Jia, muchos de los que pasan su vida trabajando en España terminan regresando a su país natal cuando llegan a la vejez, una costumbre muy arraigada en las generaciones mayores. Para ellos, morir en su tierra y ser enterrados allí es un deseo que forma parte de su tradición más profunda.