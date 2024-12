El Gobierno despide este 2024 como lo empezó: entre derrotas parlamentarias. El impuesto a las energéticas que pretendía prorrogar en su paquete fiscal, ha sido eliminado gracias a una enmienda del PP aprobada en el Senado y que han apoyado Junts y el PNV, además de Vox, lo que suman un total de 183 votos.

La prórroga de esta tasa pretendía dar respuesta a las exigencias de Podemos para negociar los PGE, por lo que volverán a traerlo en modo de Decreto Ley que será aprobado el próximo lunes en Consejo de Ministros, a pesar de que la Cámara volverá a tumbarlo, según advierten los separatistas. El PP también ha logrado parar las subidas fiscales al diésel o las primas de seguros, además de sacar adelante las exenciones fiscales a las ayudas que concedan las empresas para los afectados por la DANA. Un ahorro que el PP cifra en 6.500 millones de euros.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, recordaba a los de Ione Belarra que la mayoría que sostiene a Pedro Sánchez no es de izquierdas y le pide que deje de pone trabas a la gobernabilidad con propuestas que están abocadas al fracaso. "Por mucho que chille la señora Belarra e insulte a los demás las cosas no van a cambiar", ha dicho en declaraciones en los pasillos del Congreso, a lo que ha añadido que quienes pueden buscar mayoría alternativas son ellos, no Podemos que "está en una esquina del hemiciclo".

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, defendía que "no vamos a poner en riesgo las inversiones y competencias de Cataluña" con un impuesto a las energéticas que llegaba a calificar de "fake", dado que nunca tuvo opciones de salir adelante, dada la negativa de los separatistas vascos y catalanes a apoyarlo.

Se consolida la convergencia PP-Junts

La alianza con el PP tiene lugar apenas unos días después de sacar adelante una transaccional para eliminar también el impuesto a la producción eléctrica, que continúa si avanzar en su tramitación dado el rebote del Gobierno, que decidió suspender la Comisión de Hacienda para evitar otro varapalo.

El propio Alberto Núñez Feijóo elogiaba ayer, en conversación informal con periodistas, que los de Junts muestran mayor "coherencia" que el PNV a la hora de votar cuestiones económicas, y se mostraba confiado en poder sacar adelante varias medidas. El PP ya admitió a principios de semana, según dijo el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, que había negociaciones con todos los grupos, incluido los de Puigdemont.