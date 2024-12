AfD lleva a las elecciones el Dexit y el regreso al marco de Alemania

Una crisis parece estar acercándose a las puertas de la Unión Europea y puede venir de uno de los grandes países que fundamentan esta gran organización supranacional: Alemania. El partido que hoy por hoy es segundo en las encuestas, superando al socialista Olaf Scholz, Alternativa por Alemania, tiene como uno de los ejes de su programa la salida del euro y de la UE. El debate sobre un "Dexit", como lo denominan en el país, se impondrá en el país de la mano de la extrema derecha.

Alternativa para Alemania, que fue fundado en el año 2013, se define como un partido político de carácter conservador, nacional y euroescéptico, y en los últimos años ha crecido de la mano de sus propuestas antiinmigración y también antiUE y prorrusas. Ahora, el partido dirigido por Alice Weidel ya supera a los socialdemócratas en las encuestas y se sitúan sólo por detrás de CDU/CSU, liderados por Fiedrich Merz.

Acusa de socialismo a la UE y amenaza con el Dexit

La líder de AfD, Alice Weidel, ha concedido este 19 de diciembre una entrevista al periódico Bloomberg donde ha dejado varios titulares destacados, entre ellos ha acusado a la Unión Europea de llevar a cabo "políticas socialistas que han destruido el mecanismo de mercado en Europa". En este sentido, Weidel puso el ejemplo de la prohibición de la Unión Europea a la venta de nuevos vehículos con motor de combustión para el año 2035, mencionando que el sector automovilístico alemán se ha sentido "estafado" por ello.

En este sentido, la líder alemana ha abogado por la "necesidad de un libre comercio entre los países europeos, pero sin toda esa burocracia". La alemana ha seguido cargando duramente contra los burócratas de Bruselas, en sus palabras: "No necesitamos a todos esos burócratas que no tienen ni idea de lo que están haciendo y destruyendo nuestros cimientos en la Unión Europea". "No vemos que la Unión Europea en su estado actual sea una institución que esté funcionando bien".

Se definen como "libertarios" y "conservadores".

A la hora de entrar en etiquetas y calificativos sobre qué ideología tiene Alternativa para Alemania, Weidel ha rechazado que se etiquete a su partido como de "extrema derecha" y ha dicho que se consideran como "libertarios" y "conservadores".

Estas palabras que ha concedido la líder alemana al periódico Bloomberg remiten al borrador final de AfD para el programa electoral del año 2025, al que han tenido acceso algunos medios alemanes como Der Spiegel. En dicho borrador destacan varias cuestiones, como la salida de Alemania de la actual Unión Europea, de la zona euro y del Acuerdo Climático de París.

El abandono del euro y del Acuerdo de París

Según Der Spiegel, en el borrador se incluyen afirmaciones como: "Consideramos necesaria la salida de Alemania de la Unión Europea y la creación de una nueva comunidad europea". Así pues, la Unión Europea debería ser sustituida por una "Agrupación Económica y de Intereses" (AEI), y para ello debería celebrarse un referéndum sobre una "modificación de los artículos europeos de la Ley Fundamental". No obstante, según el borrador, AfD resalta que "una ruptura dura sería contraproducente. Por tanto, la transición a la nueva AEI tendría que negociarse por consenso tanto con los antiguos Estados miembros de la UE como con las nuevas partes interesadas".

También afirman que Alemania debe "abandonar el sistema del euro" e introducir una moneda nacional estable (una "vuelta al marco") Ya avisan de que esto "no ocurrirá sin costes de conversión", pero que estos costes serían menores que los costes permanentes de seguir en el sistema del euro.

En cuanto a su política económica, defienden "una economía de mercado, de responsabilidad nacional y de cooperación amistosa entre los países europeos". También defienden el uso de dinero en efectivo y la desregularización de Bitcoin, al que elogian. Por último, otros medios como Europa Press afirman que el borrador incluye la retirada del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, criticando el "supuesto consenso científico" y expresando que no hay razones para restringir el uso del carbón, del gas natural y del petróleo.

En definitiva, parece que la irrupción de AfD puede llegar a remover todos los cimientos de la Unión Europea tal y como la conocemos, algo que no se veía desde la aparición de partidos como Podemos en España o de Syriza en Grecia en el año 2014, con la diferencia de que ni España ni Grecia tienen el poder sobre Europa que tiene Alemania.