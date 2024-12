Jesús Fernández Villaverde: "Han sacado a Franco del Valle de los Caídos pero no del Estatuto de los Trabajadores"

Jesús Fernández Villaverde visitó la Fundación Rafael del Pino para impartir su tradicional conferencia de cierre de curso. Al igual que ocurrió durante muchos años con las intervenciones del difunto Juergen B. Donges, las comparecencias de JFV en el auditorio ubicado en la calle Rafael Calvo se han convertido en todo un clásico que cuelga en cuestión de minutos el "no hay billetes" y arrastrando a muchas personas a la retransmisión virtual del evento, que en apenas una semana sumaba ya 30.000 reproducciones.

"Tengo malas noticias", señaló el profesor al comenzar su charla de 2024, celebrada el pasado 12 de diciembre. "España y Europa se enfrentan a una situación muy compleja. Lidian con el colapso demográfico, el estancamiento económico, el caos político y una endeble posición geoestratégica. Esta situación es el resultado de una serie de fuerzas exógenas y políticas erróneas, pero también de la frivolidad de nuestras élites y de la mentalidad de suma cero tan extendida en España", apuntó al describir las líneas centrales de su charla.

"La cuestión demográfica es clave. Al ritmo actual, con una tasa de fecundidad tan baja, la tendencia nos lleva a un país donde, en cuestión de un par de décadas, podemos ver cómo el tamaño de la población se reduce aproximadamente un 40%. Esto inducirá mayores presiones de gasto sobre las cuentas públicas, con todo lo que eso supone", señaló el académico español afincado en Estados Unidos.

Sobre el estancamiento económico, criticó que "aunque España crezca, lo hace mucho menos de lo que debería si pretende recuperar todo el terreno perdido en relación con Europa y, sobre todo, con Estados Unidos". A continuación, exhibió el siguiente gráfico describiendo la creciente brecha de PIB per cápita entre España y el país norteamericano.

"En Estados Unidos, los republicanos tienen la Presidencia, el Senado, la Cámara de Representantes, el Tribunal Supremo… Han elegido a alguien que podrá gustar más o menos, pero que tiene un mandato fuerte. En cambio, en Alemania hay elecciones anticipadas, en España vemos cómo el único objetivo parece ser aferrarse una semana más al poder, en Francia ha caído nuevamente el gobierno…", señaló en referencia al caos político que aprecia a este lado del Atlántico.

Mirando a Bruselas, cargó duramente como Ángela Merkel, "el peor líder europeo desde 1945". Señaló que "las memorias que acaba de publicar la ex canciller demuestran una total ceguera de la cadena de errores que dejó su mandato". En la misma línea, apuntó que "lo mejor que podría hacer Ursula von der Leyen es irse a su casa".

JFV se refirió a nuestro país, destacando que "como llevo tiempo diciendo, hay muchas cosas en España que no funcionan. La DANA lo puso de manifiesto. Pero, peor aún, es esa mentalidad de suma cero tan extendida. En vez de hablar de la riqueza, solamente se entablan debates sobre el reparto. "Lo que tú ganas es lo que yo pierdo", eso es lo que creen muchos. Pasamos todo el día entero hablando de cómo repartir la tarta, no de cómo hacerla más grande. Y, dado que Madrid es la única comunidad donde esta mentalidad se está revirtiendo y se está hablando sobre todo de hacer que la tarta crezca, el diálogo entre Madrid y el resto de España ha entrado en una situación más difícil".

Para el profesor de la Universidad de Pensilvania, "esta situación va a ir a más bajo el paradigma de la inteligencia artificial, que acelerará los cambios y hará que resulte más evidente quién va a mejor y quién va a peor. Nos enfrentamos al claro riesgo de que España y Europa acaben convertidos en parques de atracciones para extranjeros ricos, porque el boom de la inteligencia artificial encaja muy difícilmente con una economía muy mal regulada, poco flexible y estancada".

Fernández Villaverde recalcó que "si España no puede generar crecimiento económico de forma sostenida, se habrá consolidado como un Estado fracasado. Y eso traerá grandes tensiones". En referencia al plano político, denunció que "seguimos teniendo cuatro partidos carlistas en España, simplemente se han secularizado y ahora se llaman separatistas catalanes y vascos, pero básicamente es lo mismo, si uno mira dónde votaban a los carlistas y dónde votan ahora a los separatistas, resulta evidente… Por eso he llegado a la conclusión de que la persona más nefasta de la historia moderna de España es Baldomero Espartero, por aceptar el Abrazo de Vergara".

Con todo, "si la situación del siglo XIX fue complicada, en el siglo XXI será peor, por el colapso demográfico. Algunos me dirán que podemos traer inmigrantes y problema resuelto. Pues no. Vivimos en un Estado de Bienestar donde básicamente se coge dinero del 10% que más gana y se reparte al 70% de menos ingresos y otro 20% se queda más o menos como estaba o aporta un poquito. Entonces, cada vez que te traes a un inmigrante, salvo que esté entre el 10% que más gana, sales a perder".

El académico tomó como referencia el siguiente gráfico, procedente de un estudio realizado en Dinamarca: "por edad, todos seguimos el mismo ciclo. De niños no aportamos nada al sistema porque no trabajamos y de viejos también tenemos un saldo negativo porque percibimos pensiones. A lo largo de una vida, el saldo neto del danés es más o menos cero. Si se hace la misma simulación para un inmigrante alemán, su entrada sale un tanto deficitaria. Por muy alemán que sea, no tiene la misma red de contactos ni conoce del todo el país. En cambio, las líneas de los inmigrantes de Asia y, sobre todo de África, reflejan escenarios donde el erario público siempre sale a perder. Me apuesto lo que quieran a que importante inmigrantes de Oriente Medio o Norte de África siempre salimos a perder. Por tanto, no solucionamos el problema sino que lo agravamos".

"En España, estos datos no los tenemos, pero podríamos generarlos si queremos. Otros cálculos disponibles que conviene revisar son, por ejemplo, los que han realizado la OCDE y el Instituto Cato y que ha presentado John Burn-Murdoch en el Financial Times. Como vemos, la situación es la misma. En Bélgica, Francia, Países Bajos, Suecia… cada entrada de inmigrantes sale deficitaria. Solamente en los países anglosajones tienen un sistema que les funciona, porque su política de entradas está más orientada a personas más cualificadas", apuntó.

"En el corto plazo, los inmigrantes generan un flujo de caja positivo, de ahí viene esa tontería que leemos en los periódicos y en estudios económicos absolutamente mediocres, pero la clave está en que, cuando cumpla cierta edad, a ese inmigrante hay que pagarle una pensión, una sanidad pública, etc. Por otro lado, con semejante colapso demográfico, necesitaríamos que los españoles sean minoría en España para tener una estructura de población más equilibrada. Y eso tiene consecuencias. El año pasado entraron 600.000 inmigrantes. Es muchísimo", reflexionó.

Cinco soluciones, ocho reformas

Mirando a futuro, propuso cinco soluciones: "(1) incrementar la fecundidad de los españoles al menos de 1,2 a 1,8 hijos por mujer, cualquier avance en esa dirección nos puede ayudar enormemente, este es el tema clave; (2) elevar la capacidad de las Administraciones Públicas, que tanto en el COVID como en la DANA han demostrado que es imposible trabajar con un Estado así, que invita prácticamente a hacerse el harakiri a cualquiera que lidie con sus distintas instancias; (3) responder con inteligencia a los cambios geopolíticos, vivimos como en un mundo de "yuppy" mientras cambia drásticamente el liderazgo a nivel mundial, como vemos en Estados Unidos o en Israel; (4) hay que apostar por una energía abundante, barata y estable; y (5) más crecimiento económico para lidiar con la mentalidad de suma cero, aprovechando la oportunidad de la inteligencia artificial para intentar situar el crecimiento en el 4% como en los años 60… Cada vez que España confía en el mercado, en la iniciativa privada, en la empresa y en el mérito, nos va mejor. Sin embargo, ahora vemos que estas ideas no son aceptadas - y eso es un problema".

Para consolidar ese quinto elemento, basado en el crecimiento, defendió ocho medidas principales: "(1) lo primero es flexibilizar el mercado laboral, porque habrán sacado a Franco del Valle de los Caídos pero sigue en el Estatuto de los Trabajadores; (2) consolidar unos mercados de capitales más eficientes; (3) cambiar la forma en que diseñamos la regulación; (4) eliminar los miles de trabas administrativas y normativas que tenemos en vigor; (5) reducir los costes de reestructuración para las empresas en dificultades; (6) construir mucha vivienda nueva allí donde hay escasez de oferta; (7) reformar el sistema educativo; y (8) reestructurar radicalmente nuestra política migratoria, cerrando por completo la entrada a los inmigrantes no cualificados".

Sobre la primera de estas ocho medidas, criticó que "han sacado a Franco del Valle de los Caídos pero no del Estatuto de los Trabajadores. No hay político en España que defienda con mayor ahínco el franquismo económico como la izquierda de nuestro país, que además es carlista en su política territorial. A eso llaman progreso".