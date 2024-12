Más de 2,5 millones de personas se benefician de un subsidio en España

En las últimas semanas, el Gobierno y sus medios afines han llevado a cabo un nuevo ejercicio de propaganda para hacer creer a la opinión pública que la economía española está en su mejor momento y que vivimos una situación envidiable no sólo a nivel europeo, sino a nivel mundial. La manipulación sobre el artículo de The Economist les ha servido para intentar colar algo que a todas luces no es verdad, y es que la economía española no es de las mejores del mundo, como tampoco es verdad que los españoles seamos hoy más ricos que hace unos pocos años.

Una forma de comprobar que los españoles estamos cada vez mejor es observando si el número de personas que se benefician de un subsidio es cada vez menor, pues esto nos indicaría que estas personas no necesitan dicho subsidio y que pueden ganarse la vida por su propia cuenta. Pero ¿hay cada vez más o menos personas en España que cobran un subsidio como la Renta Mínima de Inserción (RMI) o el Ingreso Mínimo Vital (IMV)? En este artículo vamos a descubrirlo.

Para empezar, vamos a observar los datos pertenecientes a la Renta Mínima de Inserción en España, que desde el año 2003 hasta el año 2023 (últimos datos disponibles) ha tenido esta evolución:

En este gráfico podemos observar una tendencia al alta entre 2003 y 2023, pasando la RMI de beneficiar a 377.674 personas en 2003 a beneficiar a 571.732 personas en 2023. Es cierto que se observa una caída entre el año 2022 y el año 2023, pero esto se debe a que esa parte de las personas que "se caen" habrían pasado a cobrar el IMV, por lo que no es que se haya reducido el número de personas cobrando un subsidio, como veremos más adelante. Por tanto, tenemos que sólo con la Renta Mínima de Inserción se beneficiaron en España en el año 2023 más de medio millón de personas, o 571.732 personas.

Ahora bien, ¿cuántas personas se han beneficiado este año 2024 del Ingreso Mínimo Vital? Vamos a verlo en el siguiente gráfico:

Como podemos ver, el número de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital en España no ha hecho más que crecer en todo el año 2024, a excepción de lo ocurrido entre septiembre y octubre donde hubo 25.407 beneficiarios menos. En enero había 1,6 millones de personas que se beneficiaban del IMV en España, mientras que en noviembre se ha superado la cifra de 2 millones de personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital, alcanzando un récord de 2.021.729 personas. En cuanto al número de hogares a los que ha alcanzado el IMV, se ha pasado de 537.390 a 665.508 hogares.

En suma, si tenemos en cuenta tanto la Renta Mínima de Inserción como también el Ingreso Mínimo Vital, tendríamos que 2.593.461 personas en España podrían estar siendo beneficiadas por estos dos subsidios. Decimos que podría ser ya que no es algo seguro, y esto se debe a que existe la posibilidad de cobrar al mismo tiempo tanto el Ingreso Mínimo Vital como la Renta Mínima de Inserción, por lo que es perfectamente posible que una misma familia estuviera siendo beneficiada por ambas prestaciones. Sin embargo, no suele ser la regla general y lo más probable es que sí que haya más de 2,5 millones de personas que se están viendo beneficiadas por dichas rentas.

Que haya cada vez más personas cobrando un subsidio de estas características no es algo que nos debiera parecer positivo. Es decir, si estamos diciendo que España está cada vez mejor y que sus ciudadanos están viendo como su renta no para de crecer, ¿cómo es posible que lo que no deje de crecer realmente sea el número de personas que cobran o se benefician de un subsidio para el que no es necesario haber hecho nada? No parece que tenga mucho sentido.

En definitiva, el Gobierno de España parece estar mucho más preocupado de vender una serie de consignas propagandísticas sobre la bonanza económica que sólo ven ellos y sus voceros, en lugar de promover dicha bonanza económica para que sus ciudadanos puedan vivir de su propio trabajo y no tengan que depender de las migajas que les ofrecen los políticos.