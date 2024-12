Alcalde, naturalista y trabajador de Almaraz: "El peligro para el entorno de la central es que nos la cierren"

El próximo 18 de enero, los vecinos de Campo Arañuelo, la comarca extremeña donde se levantó hace cuarenta años la central nuclear de Almaraz, están llamados a manifestarse en contra del cierre, programado para 2027 y que está a punto de ser prácticamente irreversible si el Gobierno no da marcha atrás.

Para la central, la entrada en 2025 supone un momento clave: si el cierre no se revierte, Almaraz tendrá que dejar de acometer las decisiones a largo plazo que garantizan su operación, desde la compra de combustible a la formación de trabajadores o las inversiones. Eso conllevará, aunque se produjera una marcha atrás de última hora, que la central se vea obligada a parar al menos unos meses después de 2027.

Esta entrada en el tiempo de descuento ha llevado a los pueblos que se verían más afectados a salir a la calle para mostrar que el rechazo a la decisión del Gobierno es prácticamente total en la zona. Después de que en diciembre decenas de alcaldes suscribieran un manifiesto conjunto dirigido a Sánchez, este mes se ha creado una plataforma, Sí a Almaraz, Sí al futuro, con el fin de organizar la manifestación y agrupar detrás no sólo a los alcaldes sino también a empresarios, asociaciones, sindicatos y a todos los habitantes de los pueblos cercanos que apoyan la continuidad de la que es la principal industria de Extremadura.

Tras la iniciativa están Manuel Carreño, jefe de turno de la central nuclear de Almaraz, y Fernando Sánchez, técnico en protección radiológica y también alcalde de la pequeña localidad de Belvis de Monroy desde 2023, cuando accedió a la alcaldía de la mano de un partido regional.

"Los meses críticos"

Sánchez, que también trabaja en la central, es además conocido en la región por su labor divulgativa como El Naturalista en Casa, un perfil en redes sociales donde habla de las peculiaridades de la zona, desde las setas a los insectos y las orquídeas que crecen cerca de Almaraz. Ahora está al frente de una iniciativa que, insisten, aglutina a la inmensa mayoría de la población, independientemente de partidos. De la central, junto a la que llevan conviviendo más de cuatro décadas, dependen 2900 empleos y todo lo que conlleva detrás.

"Hace tiempo que en toda la comarca de Campo Arañuelo estamos preocupados por el calendario previsto de cierre de la central de Almaraz. Pero en estos meses estamos entrando ya en los meses críticos. Si al comienzo de 2025 no logramos que se prolongue la vida de la central, más allá del calendario previsto, estaremos condenados. Y los efectos serán muy graves, no solo en nuestra comarca", explica en una entrevista con Libertad Digital. El alcalde cuenta que tenían "claro que debíamos hacer algo": "Estamos preocupados por nuestro futuro más inmediato, y también el de los nuestros hijos. No queremos que nuestra comarca se despueble, y que nuestros hijos se vean obligados a emigrar. Y no podíamos dejarlo todo en manos de la política, a pesar de que se supone que hay toda una serie de acciones desde las instituciones para evitar la despoblación".

A Madrid y a Bruselas

Sobre la manifestación del 18, el alcalde señala que el objetivo es que "toda Extremadura se involucre, con independencia de a quién voten". Están notando ya, explica, "muchísimo apoyo", y reitera el "enorme consenso político" que en la zona suscita la cuestión de la central. En cualquier caso, "la convocatoria es para todo el tejido social y ciudadano, y contamos con el apoyo de los trabajadores de la central, de los pequeños comercios, de las asociaciones de desarrollo local…". Cree que "va a ser un éxito" y avisa de que no pararán ahí: "Iremos donde haya que ir, a Madrid o a Bruselas".

En estos meses de incertidumbre, dentro de la propia central "el ambiente es de cierta preocupación: no es agradable pensar que tu modo de vida tiene una fecha de caducidad cercana. Pero estamos decididos a luchar". Añade que como trabajador, "sé lo que digo cuándo hablo de lo segura que es, de la buena labor que se hace dentro, y de la profesionalidad de todos los que estamos allí".

La respuesta al ecologismo

Desde su otra faceta además de la de alcalde, la de naturalista, responde al ecologismo que aún hoy abandera el cierre nuclear: tras apuntar que en la zona esas posturas "son absolutamente minoritarias, y eso ya nos dice algo", Sánchez pide "más coherencia": "Como sociedad, necesitamos energía, y toda intervención en la naturaleza tiene un impacto. Está muy bien que vigilemos qué pasa con la energía nuclear, pero esa preocupación tiene que ser para todas las energías. ¿Por qué demonizamos una energía como la nuclear, que no emite dióxido de carbono a la atmósfera? ¿Somos conscientes de que su principal alternativa para asegurarnos un suministro de energía estable -el uso de centrales de ciclo combinado, que queman gas- sí tiene esas emisiones y nos hace dependientes de terceros países? Podemos debatir sobre la energía nuclear, pero ese debate tiene que ser serio".

Sobre lo que supone para el entorno la existencia de una central nuclear, Sánchez señala que "para hablar de seguridad no hay que dar ninguna opinión: basta con buscar los datos. Almaraz lleva funcionando más de cuarenta años y jamás ha tenido ni siquiera un incidente serio. El peligro para el entorno de la central de Almaraz es que nos la cierren".

En cuanto a lo que supondría el cierre para los grandes pueblos de la zona y también para pequeñas localidades como la suya, el alcalde destaca que "el efecto sería dramático". "Primero, por la pérdida de empleo directo. Y después, todo el indirecto, desde subcontratas técnicas hasta todo lo cotidiano que implica tener pueblos con una buena actividad económica alrededor de la central".

"Si se cierra, los pueblos de alrededor, como el mío, Belvis, se irían despoblando. Menos jóvenes, menos niños, más emigración… y se produciría un efecto dominó: adiós a los hoteles de la zona, a las peluquerías, a la tienda que vende material escolar, a los bares, al cine de Navalmoral, al taller de coches… No lo podemos permitir", concluye.