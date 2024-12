La Justicia pone coto a la persecución de Hacienda a los extranjeros que compran casas

Coto a las prácticas de Hacienda. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) del 30 de octubre exige a la Agencia Tributaria que demuestre de forma más exhaustiva el ahorro de impuestos o el fraude de los ciudadanos extranjeros que compran viviendas de lujo en España a través de sociedades.

En este caso, se analiza la situación de un ciudadano ruso que tenía una sociedad y una empresa con un apartamento de lujo en Marbella. El implicado estuvo viviendo en esa vivienda pagando un alquiler a la empresa hasta que la primera sociedad vendió la empresa con el piso incluido.

Tras una inspección, la Agencia Tributaria determinó que el ciudadano ruso estaba "simulando una operación de alquiler para evitar pagar impuestos" señala el periódico. "De un lado, Hacienda dijo que la empresa no realizaba una actividad real de arrendamiento y que, por tanto, no podía tributar en el Impuesto de Sociedades los ingresos por el alquiler ni deducir los gastos del inmueble" añade. Así, el investigado estaba ahorrando en el Impuesto de la Renta de No Residentes (IRNR), lo que no soporta el fisco.

Sin embargo, "el fallo del TSJM concluye que la sociedad sí que contaba con medios materiales y personales para desarrollar la actividad de alquiler del inmueble, ya que estaba dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y, además, tenía contratada a tiempo completo a una persona para que llevara la gestión del inmueble en Marbella".

Así, el Tribunal, indica que las pruebas que aporta Hacienda no son suficientes para determinar si se produjo una simulación. Que una empresa tuviese la totalidad de las acciones de la empresa y que el ciudadano fuese el titular de la empresa, no es, según el criterio del Tribunal Superior, prueba suficiente.

Antecedentes de Hacienda con la justicia

No es la primera vez que la Agencia Tributaria se lleva otro chasco en el los tribunales. En 2024 también resultó conflictiva la obligación de que los contribuyentes realizaran la declaración de la renta de manera telemática. De igual manera, la Justicia también ha cargando contra las inspecciones sorpresa de Hacienda.

Ahora se suma este nuevo caso a los intentos de del gobierno y de Hacienda de controlar al ciudadano. Como, por ejemplo, la persecución a las personas que se cambian de país o que incluso de cambian de Comunidad Autónoma para vivir en territorios menos agresivos con el contribuyente.