Euforia en el sector pastelero: España romperá récords en el consumo de roscones de Reyes

El consumo de roscones de Reyes continúa al alza en España, y las previsiones de la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería (ASEMAC) apuntan a un crecimiento de entre un 3,5% y un 4,5% respecto a la campaña anterior. Este incremento supone que se consumirán entre 1.000.000 y 1.400.000 unidades más que el año pasado, lo que permitirá superar la cifra de 30 millones de roscones distribuidos en todo el país.

El aumento en la demanda confirma la tendencia de crecimiento estable que ha caracterizado a este dulce tradicional en los últimos años. Los datos de ASEMAC reflejan que la popularidad del roscón no solo se mantiene intacta, sino que crece de manera constante, impulsada tanto por el consumo en hogares como en el sector de la hostelería.

El presidente de ASEMAC, Felipe Ruano, destacó la expansión de la temporada de consumo de este icónico producto: "Su consumo se adelanta ya al mes de noviembre en el comercio y en la hostelería. Además, va más allá del mismo día de Reyes, llegándose a consumir a lo largo del mes de enero", afirmó.

Las preferencias de los consumidores

En cuanto a los gustos de los consumidores, los rellenos de nata, crema y trufa continúan siendo los más demandados. No obstante, este año se han incorporado variedades innovadoras como el sabor mazapán y otros rellenos, ampliando la oferta disponible. En términos de tamaños, las unidades medianas (entre 400 y 500 gramos) y grandes (entre 750 y 1.000 gramos) siguen siendo las más populares.

Por otro lado, Felipe Ruano destacó que el auge del panetón, otro dulce típico de la temporada, no ha afectado negativamente al consumo de roscones: "El importante crecimiento en el consumo de panetones no está lastrando el consumo de roscones, lo cual demostraría que, al contrario de lo que puede parecer, no son productos que supongan una competencia directa entre sí", afirmó.

El origen histórico del roscón de Reyes

La tradición del roscón de Reyes tiene raíces que se remontan a la Antigua Roma, concretamente a las festividades conocidas como las Saturnales, en las que se preparaban tortas redondas con higos, miel y dátiles. En ellas se escondía un haba seca, y quien la encontraba era proclamado "Rey de la fiesta". Con el paso del tiempo, esta tradición evolucionó y fue adoptada por la cultura cristiana. Se dice que fue el rey Luis XV de Francia quien popularizó la versión moderna del roscón, tras quedar cautivado por este dulce en la Provenza. Más tarde, Felipe V introdujo esta costumbre en España, añadiendo el simbolismo de un premio bueno (una figurita) y uno malo (el haba). Hoy en día, la tradición persiste: quien encuentra el haba debe pagar el roscón, mientras que quien descubre la figurita es coronado como "Rey" de la celebración. Una historia que ha perdurado durante siglos y que, año tras año, se refleja en cifras que no dejan de crecer, como demuestra el récord de consumo previsto para esta campaña.