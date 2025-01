Antonio Gonzalo, el vendedor de cabañas y cuadras que ignora a los haters: "Ayer vendí un piso en 32 minutos"

En la crisis de vivienda que sufre España, un profesional con solera en el sector inmobiliario está revolucionado el mercado y las redes. Se llama Antonio Gonzalo Nuño Con y es un influencer inmobiliario conocido por sus vídeos en TikTok y Youtube, donde opera bajo el nombre de @youtuberinmobiliario.

En ambas plataformas, Antonio Gonzalo se dedica a promocionar la venta de propiedades inmobiliarias por toda España. Principalmente, oportunidades inmobiliarias, que incluyen subastas, herencias y préstamos de zonas rurales de Asturias. Entre las más llamativas, destacan buhardillas de 26m2 ofertadas por 14.000 euros o cuadras acompañadas de una cabaña y un manantial por 16.000 euros.

Antonio Gonzalo ha atendido a Libre Mercado para contar su experiencia en las redes y dar detalles sobre su trabajo y su vida personal. El agente afirma ser " cristiano, libertario y anticomunista" y asegura que no es "ni de derechas ni de izquierdas".

Hablando sobre sus inicios, Antonio Gonzalo cuenta como comenzó trabajando para su padre y ahora, el agente inmobiliario se ha consolidado en el mercado gracias a sus vídeos, que tienen más de "500.000 visitas semanales entre todas las redes", donde comenzó en 2019.

Respecto a las propiedades que pone en venta, Antonio Gonzalo asegura que no tiene "ninguna estrategia" para elegirlas y que simplemente se dedica a hacer lo que sale "del corazón" y lo que le motive en el día a día. Sobre la venta que más ilusión le hizo, el agente cuenta como vendió un piso de 12.000 euros que ayudó a que una persona pudiera recuperar las joyas embargadas de su familia: "No paramos de llorar", asegura.

Críticas divertidas

Antonio Gonzalo recibe comentarios graciosos por vender propiedades que en ocasiones no están en las mejores condiciones. Entre los comentarios más graciosos que ha recibido, destacan varios que hacen mención a los desperfectos de algunas viviendas como "este hombre vende las reliquias de Asturias". Sobre las cabañas que pone en venta, un usuario comenta que le interesa para hacer "rituales y sacrificios" u otro que afirma que "la cabaña del abuelito de Heidi es el palacio de Versalles en comparación a eso".

El agente inmobiliario explica que este tipo de comentarios no le afectan en absoluto: "Yo se quién soy y lo que opine una tercera persona sobre mí no influye en mí" y se defiende diciendo que este jueves vendió un piso en directo en solo 32 minutos. En cambio, Antonio Gonzalo se sincera diciendo que lleva mal no poder vender una propiedad pero afirma que no va a cambiar su forma de ser: "Yo no discrimino a nadie, pero nunca renunciaré a ser yo mismo para vender, prefiero morir de hambre".