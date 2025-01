Así será la granja de insectos más grande del mundo que Tebrio construirá en Salamanca

Todo empezó con la compra de 2 kilos de gusanos en una oficina vandalizada de la recién quebrada Bankia, en Salamanca. Diez años más tarde, Adriana Casillas y Sabas de Diego han pasado de criar gusanos en casa a convertirse en CEO y CTO respectivamente de la compañía biotecnológica Tebrio, una empresa líder de su sector que acaba de iniciar la construcción de la granja de insectos más grande del mundo.

En Tebrio se dedican a la cría masiva de Tenebrio molitor, más conocido como el gusano de la harina, aunque en realidad es un escarabajo. Utilizan tecnología y maquinaria industrial propias, patentadas en más de 150 países, para crear una proteína de alta calidad y lípidos que se utilizan para elaborar piensos para animales (un 40% del plan de negocio), fertilizantes (40 - 50% del plan de negocio) y quitosano, que es un polímero utilizado en farmacia, cosmética y bioplásticos.

La empresa abrió en 2015 la primera planta de producción de insectos aprobada en la Unión Europea para alimentación animal, y en 2019 se convirtió en la primera biotecnológica del mundo en obtener la autorización para fabricar fertilizantes orgánicos elaborados a base de insectos. Su objetivo ahora es expandirse en América y Asia con nuevas granjas. Y este miércoles, Tebrio ha celebrado por todo lo alto el acto simbólico de la instalación de la primera piedra de la que será la granja de insectos más grande del mundo.

La nueva factoría ocupará una superficie total de 90.000 metros cuadrados cuando tenga finalizadas sus 6 fases, cinco de ellas destinadas a la cría y una a la transformación. Según Tebrio, la primera fase de construcción finalizará el último trimestre de 2025 y se espera que en 2028 concluya la edificación de todo el proyecto. El coste total de construcción asciende a 110 millones de euros, de los cuales, aproximadamente un 25% procede de la inversión pública, según Casillas. Y esta mega granja generará 150 empleos directos y 1.350 empleos indirectos.

Con esta nueva fábrica, el objetivo de Tebrio es ampliar "absolutamente todas" las áreas de negocio. "En realidad todo forma parte del ciclo de vida del insecto. El marca cuáles son los porcentajes de piensos, fertilizantes o quitosano", explica Casillas.

oFrass: el fertilizante revolucionario

Sin duda, la producción de oFrass es la vía de negocio más interesante para las granjas de Tenebrio molitor. Se trata de un fertilizante compuesto exclusivamente por el excremento del insecto y que cada vez es más demandado por los agricultores, especialmente teniendo en cuenta que el Pacto Verde de la UE ya está reduciendo de forma drástica el uso de los fertilizantes químicos.

"No es un químico, es un fertilizante orgánico y está certificado como producto apto para agricultura ecológica. Dentro de nuestros programas de i+d hemos comprobado que la combinación del uso entre fertilizantes químicos en una cantidad mucho más pequeña y este tipo de fertilizante, el ofrass, tenemos unos resultados en producción superiores al 200% comparados con el control. Es muy interesante la combinación", explica Casillas.

Proteínas para pienso animal

La mayor parte de las granjas de insectos de España y Europa se destinan a la producción de piensos para animales. Tebrio comercializa la harina proteica y la grasa que extrae del insecto en su estado larvario para la formulación de alimentos para la acuicultura, porcino, avicultura y mascotas.

"Actualmente, el ganado consume el 20% de las proteínas que producimos al año y está entrando en competencia directa con el consumo humano por la utilización de agua, la tierra cultivable y los recursos del suelo", señalan desde Tebrio. "Necesitamos incrementar rápidamente la producción de proteína".

La empresa también recuerda que "una granja vertical de insectos, como la de Tebrio, es un 150% más productiva por hectárea que cualquier otra granja agropecuaria" y del mismo modo, "la planificación de la producción a gran escala y el desarrollo de la técnica en el campo de la cría de insectos" está abaratando los costes.

Alerta animalista

Le preguntamos a Casillas si le preocupa que, al ser una granja, en un futuro puedan estar sometidos a las regulaciones en bienestar animal y a las presiones del lobby animalista: "No entiendo por qué debería preocuparnos. Nosotros entendemos que todo lo que le das al animal, él te lo devuelve. Y como queremos ser productivos, nosotros le tratamos muy bien. lo que sí es preocupante es que estos animalistas entiendan que la cría de insectos es igual que la cría de cerdos o gallinas".

"Entiendo a los animalistas, pero un gusano no necesita tres hectáreas para ser feliz, sino estar muy juntito con otros para sobrevivir. Además, estamos trabajando en wellfare (bienestar) desde la UE porque nosotros somos los primeros interesados en que los insectos estén bien pero siempre desde la perspectiva de vida del insecto y no desde lo que la opinión pública pueda pensar. Hay un conocimiento científico por detrás que debe ser el que lidere este tipo de decisiones y no las opiniones de grupos marketinianos que obviamente existen en todas las sociedades", señala Casillas.

El grupo animalista Eurogroup for Animals estima que en el año 2030 se criarán unos 50 billones de insectos, lo que convertirá a estos animales en el ganado más numeroso del mundo, y ya está alertando de que "la industria de cultivo de insectos consume mucha energía y, en consecuencia, es un contribuyente potencial al cambio climático".

Desde Tebrio, desmontan esta afirmación: "La cría y transformación del Tenebrio molitor no implica contaminación del aire ni del suelo, ya que se trata de un insecto que no emite metano, amoniaco u otros compuestos químicos". También destacan que la nueva planta de Tebrio en Salamanca "se alimentará de fuentes renovables y triplicará su actual porcentaje de autosuficiencia energética por el uso de paneles solares".

Quitina: el territorio por explorar

Cuando el tenebrio se hace adulto, se convierte en escarabajo. De su caparazón se extrae la quitina, un biopolímero químicamente similar a la celulosa y que, una vez procesado (quitosano), tiene numerosas aplicaciones industriales. Este es uno de los campos con mayor potencial en el que todavía queda mucho por investigar y descubrir.

"Tiene unos potenciales enormes relacionados con cosmética, farma, tratamiento de aguas residuales... Estamos hablando de que es el segundo polímero más abundante en la naturaleza y además en nuestro caso, lo que hacemos es sacar al mercado un mercado que siempre tiene las mismas cualidades. Es un producto, no un residuo", explica Casillas.

El quitosano incluye se utiliza en forma de aditivos o como materia prima básica para la elaboración de films protectores antimicrobianos; también como componente de apósitos, vendajes y como compuesto para el control del colesterol sanguíneo y como base o componente de productos cosméticos por sus propiedades humectantes.