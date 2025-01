La guerra entre Mr. Wonderful y Ale-hop llega al Supremo

Desde 2021, la empresa catalana Mr. Wonderful mantiene una disputa legal contra Ale-hop, alegando que esta última ha imitado sus míticos productos repletos de mensajes de positividad y buenas vibras. Ahora, ha llevado su caso hasta el Tribunal Supremo, buscando que se reconozca que la tienda alicantina ha copiado su concepto, según ha adelantado CincoDías.

Hasta el momento, Ale-hop ha salido victoriosa en todas las instancias judiciales. Tanto el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Valencia como la Audiencia de Valencia rechazaron las acusaciones de competencia desleal, señalando que no se ha probado una imitación sistemática de los diseños. Ambos dictaminaron en su momento que Mr. Wonderful no tiene exclusividad sobre sus diseños ni "un estilo propio" con "singularidad competitiva", además de concluir que la existencia de empresas que imiten a otras en el mercado no constituye, por sí sola, competencia desleal.

El Tribunal Supremo admitió a trámite, el 18 de septiembre, los recursos presentados por Mr. Wonderful contra la sentencia de la Audiencia de Valencia del 8 de noviembre de 2022. Esta resolución concluía que los productos de Ale-hop no representaban una "imitación sistemática o excesiva". Por su parte, Mr. Wonderful cuestionó la resolución por presuntas vulneraciones procesales y sugirió que el caso podría elevarse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para determinar si la interpretación de la ley española en este asunto es coherente con la normativa europea sobre prácticas comerciales desleales.

El Tribunal Supremo, en el auto de admisión, al cual ha tenido acceso el mencionado diario, destacó que los recursos cumplen con los requisitos legales para ser evaluados, aunque no abordó la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial al TJUE en este momento, ya que esa decisión depende de cómo avance el caso. En concreto, señalaron que esta cuestión será considerada "en el momento procesal oportuno".