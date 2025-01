La incoherencia del CIS de Tezanos con la economía y la crisis

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que dirige el socialista José Félix Tezanos ha publicado este viernes su primer barómetro del año 2025, en el que el organismo público asegura que el 65% de los españoles tiene una situación económica buena o muy buena, aunque, al preguntar por cuál es la mayor preocupación personal a los mismos encuestados, identifica la crisis económica y los problemas de índole económica como la primera problemática.

En concreto, a la pregunta: "¿Cómo calificaría Usted su situación económica personal en la actualidad?" Con las opciones "muy buena, buena, mala o muy mala"; el 4,4% de los encuestados respondió que muy buena y el 61% de los mismos eligió la opción de buena, según el organismo. Por su parte, un 9,8% de los cuestionados no eligió ninguna de esas opciones y respondió espontáneamente que su situación económica es "regular"; el 18,1% aseguró tener una situación económica mala; y el 6,1% muy mala. El 0,6% restante fueron aquellos que quedaron recogidos en el "no sabe, no contesta".

Por ello, se desprende de esta pregunta que la mayoría de los españoles gozan de una buena economía y que no están siendo afectados por la política de subidas fiscales del Gobierno presidido por Pedro Sánchez y su afán recaudatorio. Sin embargo, al ser preguntados por cuáles son los tres mayores problemas que existen actualmente en España, el problema más mencionado espontáneamente fue la vivienda con un 28,3% —siendo la vivienda también una problemática económica por su alto precio—; seguido por "la crisis económica y los problemas de índole económica", que fue mencionado por el 22,1% de los cuestionados.

El mayor problema personal

Estos datos se agravan cuando la misma pregunta se traslada específicamente para cada persona, es decir, cuando se les pregunta a los encuestados cuál es su mayor preocupación personal. En particular, la cuestión, según se desprende en el barómetro del CIS, era: "¿Cuál es el problema que a usted personalmente le afecta más?, ¿Y el segundo?, ¿Y el tercero?". A esta, de la que también se requería una respuesta espontánea, la crisis económica y los problemas en torno a ella fueron mencionados por el 28,8% de los preguntados, siendo la respuesta más pronunciada.

De hecho, es la preocupación más votada como primer problema personal de los españoles con un 13,7%, más de cinco puntos por encima de la segunda opción, la vivienda, que fue situada como el primer problema del 8,6% de los entrevistados. Una cuestión que fue mencionada en total —como primer, segundo o tercer problema que más les afecta—, por un 18,9%.

De esta forma, se desprende de los datos publicados por el organismo de Tezanos —que también ha dado como ganador de unas hipotéticas elecciones al PSOE y a su líder, Pedro Sánchez, como el presidente del Gobierno preferido por los españoles— que la mayor parte de los españoles consideran que su situación económica es buena o muy buena, pero que sus mayores preocupaciones son el acceso a la vivienda por su elevado coste y la crisis económica.