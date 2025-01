¿Cómo aprovechar la llegada de Trump e invertir en EEUU?

La llegada de Trump al poder deja claramente una oportunidad de inversión en pequeñas y medianas compañias. Analizamos con Carlos Arenas, analista de fondos de Estrategias de Inversión cómo poder invertir en ellas a través de fondos.

Invertir en fondos de inversión es un laberinto, más aún cuando se trata de pequeñas y medianas compañías. No obstante, con las actuales circunstancias merece la pena adentrarse en el laberinto y salir con las mejores ideas.

Las pequeñas y medianas compañías están mucho más baratas que las grandes, que han obtenido unas rentabilidades espectaculares en los últimos dos años. Y no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Es una oportunidad para los inversores.

Pero esta tendencia puede cambiar. Habitualmente, las pequeñas y medianas compañías suelen caer más en entornos de recesión. Resulta lógico porque son compañías con menor músculo financiero. Además, estas etapas suelen venir acompañadas de subidas de tipos, lo cual afecta de manera sobre proporcional al coste de financiación de los menos grandes. Por el contrario, en momentos de subidas, estas compañías lo hacen mejor, a uno o dos años obtienen rendimientos superiores, como sucedió después de la crisis de 2012 o de 2015. Curiosamente, esto no lo hemos visto después del COVID, en donde las grandes lo han hecho relativamente mejor. Pero ahora, los astros parecen alineados hacia las pequeñas y medianas compañías americanas. Las bajadas en los tipos de interés, la relocalización de factorías de grandes empresas, los aranceles, la fortaleza del consumo interno, la reflación, o la baja valoración, son motivos para pensar que tenemos por delante una oportunidad casi única.

Analizando el mercado de este tipo de compañías de menor tamaño siempre nos encontramos algunos que destacan por su consistencia. No necesariamente son los que más rentabilidad han obtenido en el último año, pero son los que tienen un binomio rentabilidad/riesgo más adecuado en el largo plazo. Los 4 mejores son: BNP Paribas US Mid Cap Classic, Columbia Threadneedle American Smaller Comp, GS US Small Cap Equity, y T. Rowe Price US Smaller Companies Equity. Cada uno ofrece un enfoque único, y sus características responden a distintos perfiles de riesgo y objetivos de inversión. Eso sí, siempre dentro del segmento de small y mid caps.

Por ejemplo, el fondo de BNP destaca por su mayor concentración y exposición a tecnología, aunque consigue mantener su volatilidad bastante controlada con un 18,39% a tres años y una rentabilidad anualizada al mismo periodo de un 8,13%. Esto sucede porque la exposición es más tendente hacia compañías de mediana capitalización.

El resto de fondos tienen un seso más blend y más enfocado a pequeñas compañías. El de Columbia (CT) también es relativamente concentrado para este tipo de fondos, con 80 compañías en cartera. Su distribución sectorial es más diversificada y, si bien se queda un poco rezagado si mirado el periodo de tres años, en 5 años es el fondo más rentable de los 4 analizados.

Justo lo contrario le sucede al de Goldman, que es el menos bueno a 5 años, pero el mejor a uno y tres años. Es el fondo que más similitudes tiene con el Russell 2000, destacando su exposición a los sectores de salud y servicios financieros, y con más de 650 compañías en cartera.

Por último, el fondo que siempre sale en este análisis de pequeñas y medianas compañías en Estados Unidos es de T-Rowe. Destaca su peso en industriales, energía, materiales y en consumo cíclico. Esta exposición puede hacerle crecer todavía más en el contexto Trump.

Desde una perspectiva histórica, estos fondos han tenido momentos de mercado muy distintos, desde la recuperación post-pandemia hasta ahora. Sus estrategias muestran la importancia de la diversificación y la gestión activa, especialmente en segmentos como small y mid caps, donde la volatilidad puede ser elevada, pero las oportunidades de crecimiento, enormes.

Recuerda que esto es un maratón, no una carrera de 100 metros lisos. Es un activo volátil que no debe pesar mucho en una cartera, pero en los momentos actuales, las circunstancias son tremendamente favorables. Veremos si la historia se repite, una vez más, y vemos a estos activos relucir como lo suelen hacer en estos entornos.

