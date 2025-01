El Gobierno amenaza a los pensionistas con cobrar menos en febrero

Pedro Sánchez ha metido a los jubilados en su juego político. El Gobierno ha sometido a votación este miércoles, en el Congreso de los Diputados, su polémico decreto Ómnibus en el que incluía las ayudas a la Dana o la revalorización de las pensiones.

Sin embargo, el Ejecutivo ha fracasado en el chantaje que supone la creación de este cóctel de normativas (que nada tienen que ver las unas con las otras) para forzar a sus socios a aprobar medidas con las que están en desacuerdo a cambio de sacar adelante con las que sí están a favor.

Finalmente, Junts, PP y Vox han tumbado el decreto Ómnibus, lo que deja en el aire una de las medidas estrella de Sánchez: la actualización de las pensiones.

Y es que, el Gobierno lleva semanas celebrando a bombo y platillo que va a subir las pensiones un 2,8% en 2025, tal y como ha cerrado el IPC. Hay que recordar que la idea de indexar las pensiones a la inflación forma parte de la reforma introducida por el anterior ministro, José Luis Escrivá, en la que no se contempla una sola reducción del gasto para cuadrar las cuentas del sistema y sólo se opta por subir los impuestos a la economía productiva y por perjudicar especialmente a los salarios más altos. De hecho, revalorizar las pensiones al IPC es una de las razones que ha disparado el gasto en pensiones hasta niveles récord.

Eso sí, el Gobierno prefiere ignorar que el desequilibrio del sistema cada vez es mayor, y ayer mismo, la propia ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, presumía de que "estos días, los pensionistas van a recibir una carta con el nuevo importe de su pensión y la cuantía que se les ha revalorizado".

Pensiones "más bajas" en febrero

Sin embargo, ahora el Gobierno amenaza a los jubilados con que esa revalorización solo se va a producir en enero. "El cobro y la subida de las pensiones en el mes de enero están asegurados gracias a que el decreto ley ha estado vigente hasta hoy" señalan fuentes del Ministerio de Seguridad Social a LM.

Ahora, "estos grupos", en referencia a PP y Junts, "tendrán que explicar por qué han recortado las pensiones en 2025 y por qué los pensionistas, después de ver revalorizada su pensión en enero, van a tener que soportar que sea más baja en febrero" añaden desde el departamento de Saiz.

¿Y qué pasa en marzo?

Desde el PP no dan crédito a la estrategia del Gobierno. "Pueden convocar hoy mismo un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el decreto ley de la revalorización de las pensiones, que tiene una vigencia de 30 días, por lo que se cobraría en febrero. Después, si lleva el decreto solo con las pensiones al Congreso, nosotros se lo aprobamos" aseguran. Una explicación similar le ha dado el vicesecretario de economía del PP, Juan Bravo, a la ministra de Seguridad Social en X.

Para que no haya duda de que los populares están a favor de revalorizar las pensiones al IPC, además, han presentado hoy una proposición de ley (PL) para llevar a cabo esta actualización "sin meter nada más" y que el PSOE tendría que apoyar. "Votamos NO al Decreto trampa que el Gobierno ha traído hoy al Congreso. Sánchez ha pretendido mezclar en él la revalorización de las pensiones con el regalo al PNV de un palacete en París como pago para sostenerle en el poder, cortesía de los españoles.. Si de verdad quieren garantizar la subida de las pensiones y las ayudas a los afectados por las riadas, pueden votar a favor de las dos Proposiciones de Ley que hemos registrado hoy" ha señalado en X el portavoz del PP, Miguel Tellado.

Según los cálculos de propio Gobierno, la revalorización de las pensiones supondrá una subida media de 600 euros al año gracias al esfuerzo de todos los contribuyentes, que gastarán este año la friolera de 7.296,8 millones de euros más si se aplica la medida. Eso sí, este incremento tiene letra pequeña, ya que Hacienda se quedará vía IRPF con casi la mitad de la subida en muchos casos.

Desde el Ejecutivo no aclaran qué pasará con las pensiones en marzo, aunque todo apunta a que acabarán revalorizándolas con un decreto ley, y que el plan de dejar a los pensionistas sin actualización en febrero no es más que una estrategia política para intentar castigar a Junts y PP por votar en contra culpándoles de no actualizarlas. De hecho, la propia ministra de Seguridad Social ha publicado en X lo que dejará de cobrar al año cada pensionista por CCAA, pero solo "por culpa de la irresponsabilidad del PP".