TDND: "El sector del automóvil en Europa es un muy buen lugar para pescar ideas de inversión"

¿Cómo le va al sector del automóvil en Europa? Ésta es fácil: mal.

Para saber esto no hace falta ser un gran analista. Casi cualquier europeo medianamente informado podría responder lo mismo. Porque, quien más quien menos, todos hemos escuchado en los ultimos trimestres alguna noticia sobre las dificultades de una de las industrias más potentes que todavía sobrevivían en el Viejo Continente. Esta semana, en Tu Dinero Nunca Duerme, vamos a intentar ir un paso más para allá. Para ello, hemos invitado a Juan Huerta de Soto, uno de los miembros más relevantes del equipo de análisis de Cobas AM. La gestora (que ha tenido unos resultados espectaculares en los últimos años) sigue apostando por sectores muy castigados, como el de la energía (y dentro de la energía, el petróleo o el gas) o el del automóvil.

Sobre el automóvil, nos dice lo siguiente: "Hemos tenido un peso razonable, pero acotado del 4-5% de la cartera internacional en automoción. Y lo hemos mantenido a la expectativa de lo que estaba pasando. Ha habido mucha ingerencia estatal en el sector. Esto no venía por una disrupción tecnológica, sino de una imposición por parte de los estados. Te dicen que no puedes vender coches de combustión, pero en los eléctricos tienes la competencia de China, que los hace mejor y más baratos. China tiene una capacidad de producción de 50 millones de coches al año, pero vende 24 millones. Antes o después tendrá que haber un proceso de consolidación. En Europa estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. Pero esto tiene pinta de que podría cambiar. La patronal de fabricantes ya se ha reunido con la UE. Y les han pedido que muevan la prohibición de no vender coches de combustión más allá de 2035. Si EEUU cambia, y Trump ha dicho que va a dejar que cada uno compre el coche que quiera, estaríamos en desventaja. Por eso, puede ser un lugar en el que pescar ideas de inversión, porque sigue muy penalizado".

Es un análisis peculiar, porque incluye variables económicas y contables, pero también políticas: "En Europa, han desaparecido la demanda de dos millones de vehículos en los últimos años. Sobre todo de coches pequeños. Ahora el coche utilitario ya no sale rentable fabricarlos salvo que tengas una ventaja en costes brutal. En este sentido, el sector del automóvil se diferencia del energético en que

es más discrecional: si puedes retrasar la compra de un coche, lo haces (eso no lo puedes hacer tan fácilmente con la demanda de energía). Si no se da un giro en la parte regulatoria, estas compañías perderán dinero; entonces tendrán que despedir empleados y cerrar fábricas. Y ahí el Gobierno alemán ha empezado a verle las orejas al lobo. Creemos que en el año 2025 se van a cambiar cosas".

En lo que tiene que ver con la energía, también parece que los vientos están cambiando de dirección. En Cobas AM han tenido varias compañías del sector. Y siguen pensando que hay buenas oportunidades, incluso en algunos casos en los que ya han tenido revalorizaciones muy importantes. Quizás el caso más espectacular sea el de Golar: "Nosotros no miramos al sector energético en general, sino que miramos compañía a compañía. Nos encontramos con algo y decimos, ‘cómo puede tener esta compañía una valoración de tres veces el fujo de caja y dos veces beneficios’. El mercado a veces se pasa de frenada". Y para aprovecharse de ese error (siguiendo la metáfora de la frenada, para adelantar al que se salió de pista, están ahí los inversores en valor. "No sabemos cómo será la demanda de petróleo en 2043, pero simplemente con que la demanda se mantenga dos o tres años, el precio de esta compañía sería el doble que el actual".

Parece arriesgado,pero en realidad lo plantea casi al contrario, como si sólo apostasen a lo más seguro: "A este tipo de sectores les aplicamos un descuento más alto y un precio de la materia prima muy conservador". E incluso así les salen las cuentas.