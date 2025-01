Así queda el Ingreso Mínimo Vital tras el rechazo al decreto ómnibus

Ya han pasado varios días del rechazo en el Congreso de los Diputados al "decreto ómnibus" que pretendía sacar adelante el Gobierno, donde trató de chantajear a la oposición al incluir medidas de calado social, como la subida de las pensiones, del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la bonificación al transporte público o las ayudas a los afectados por la DANA, mezclándolas con un regalo al PNV y medidas para favorecer a los okupas.

Este "no" por parte del PP, Junts y Vox ha trastocado los planes del Gobierno, y también los planes de la Seguridad Social en cuestiones como la subida del 9% del Ingreso Mínimo Vital que se tenía planeada para este año 2025. No obstante, y aunque durante el mes de enero las personas que reciban el IMV sí que percibirán esta subida del 9%, a partir de febrero (y hasta que no haya nuevo acuerdo) las cuantías del IMV volverán a ser las mismas de 2024.

Así pues, hay varias preguntas que surgen ante esta situación: ¿qué cuantías se cobrarán a partir de febrero?, en caso de aprobarse un nuevo decreto en favor de la subida del 9%, ¿cuál será la nueva cuantía en dicho caso? Vamos a verlo a continuación.

En el escenario actual, es decir, en ausencia de un nuevo decreto donde se apliquen las subidas y, por tanto, donde se vuelven a aplicar las cuantías de 2024, tenemos lo siguiente:

Para una sola persona: 604,21 euros al mes.

al mes. Para una familia formada por un adulto y un menor o dos adultos: 785,48 euros al mes.

al mes. Para una familia formada por un adulto y dos menores, dos adultos y un menor o tres adultos: 966,74 euros al mes.

al mes. Para una familia formada por un adulto y tres menores, dos adultos y dos menores, o tres adultos y un menor, o por cuatro adultos: 1.148,01 euros al mes.

al mes. Para una familia formada por un adulto y cuatro o más menores, dos adultos y tres o más menores, o tres adultos y dos o más menores, o por cuatro adultos y un menor: 1.329,27 euros al mes.

Así quedaría en 2025, según la Seguridad Social

Pues bien, de acuerdo con la información ofrecida por la Seguridad Social en su página web, estas serían las cuantías de 2025 de aprobarse un nuevo decreto:

Para una sola persona: 658,81 euros al mes.

al mes. Para una familia formada por un adulto y un menor o dos adultos: 856,46 euros al mes.

al mes. Para una familia formada por un adulto y dos menores, dos adultos y un menor o tres adultos: 1.054,10 euros al mes.

al mes. Para una familia formada por un adulto y tres menores, dos adultos y dos menores, o tres adultos y un menor, o por cuatro adultos: 1.251,75 euros al mes.

al mes. Para una familia formada por un adulto y cuatro o más menores, dos adultos y tres o más menores, o tres adultos y dos o más menores, o por cuatro adultos y un menor: 1.449,39 euros al mes.

Con lo cual, los beneficiarios del IMV tendrán que esperar hasta un nuevo acuerdo para poder percibir las nuevas cuantías que sí recibirán en enero, pero mientras tanto tendrán que conformarse con recibir las mismas cantidades que ya recibieron a lo largo de 2024.