Deepseek y Nvidia, ¿ha llegado el armagedón bursátil al S&P 500?

Sin duda, uno de los debates en los mercados en el arranque de este año 2025 era, y sigue siendo, si el mercado norteamericano iba a lograr mantener el rally alcista de los últimos años. Ni siquiera los efectos del coronavirus o el hundimiento de la tecnología en 2022 que hizo perder al indicador norteamericano cerca de un 20% al cierre del año. Incluso con esa caída, el S&P 500 ha sido una de las apuestas más rentables y seguras en bolsa de los últimos tiempos.

Comportamiento del S&P 500 en la última semana | Investing.com

El problema que subyace de este comportamiento (cerró 2024 con una rentabilidad del 23%), es que la historia ha demostrado que no se mantiene ad eternum, y antes o después llega un cisne negro que provoca lo que en bolsa se conoce como reversión a la media, es decir, un evento que devuelva al mercado a su media histórica que está entre el 7% y el 9% (muy lejos del 23).

Comportamiento del S&P 500 en los últimos 5 años | Investing.com

Otro de los motivos que alimentaban el temor de los analistas más cautos respecto al desempeño del indicador americano este 2025, la excesiva dependencia del S&P 500 (que aglutina a las 500 mejores compañías de EEUU), de 7 valores, las llamadas "7 magníficas", capitaneadas por el gran cisne blanco de los últimos años: Nvidia, y completado por Tesla, Meta, Amazon, Alphabet (google), Apple y Microsoft.

La compañía de microchips que ha volado en los últimos años ha sido Nvidia, que en enero de 2020 cotizaba a 5,65 dólares y que ha tocado los 147 dólares en estas últimas semanas. Ahora, tras el desplome de ayer está en 118 dólares. Es decir, se ha multiplicado por 26.

Comportamiento Nvidia en los últimos 5 años | Investing.com

¿Y por qué ha tenido este comportamiento? Por la irrupción y auge de la tecnología de Inteligencia Artificial, para la que eran necesarios los chips que desarrollaba en exclusiva Nvidia. Situación que ha aguantado hasta ahora.

Muchos gestores de fondos de inversión que están monitorizando el mercado y analizando las compañías recelaban de que el éxito de Nvidia se mantuviera en el tiempo, por dos motivos: el primero, porque los múltiplos a los que estaba cotizando (las expectativas de beneficios futuros de la compañía que tenían sus inversores actuales) eran extraordinariamente exigentes. Y por otro lado, porque el éxito de Nvidia se mantendría mientras no tuviera competencia. Y no pocos pensaban que compañías como Microsoft, Apple, o Alphabet, no tardarían en sacar sus propios chips para no tener que pagar los márgenes que exigía Nvidia para desarrollar sus aplicaciones de IA.

Este cóctel ha saltado por los aires en el momento en el que ha aparecido lo que no muchos esperaban y es que la competencia apareciera de repente y además, de un player externo: China.

La irrupción de un DeepSeek, competidor de Chat GPT, que es capaz de funcionar tan bien o mejor (o eso dicen) que Chat GPT, sin requerir los fuertes esfuerzos de computación y entrenamiento de datos que necesita la IA occidental, ha provocado el lógico terremoto bursátil. El esquema con el que contaban cientos de miles de inversores se ha puesto patas arriba y, ahora sí, los múltiplos a los que cotiza Nvidia han resultado demasiado pesados.

De repente, los inversores en la compañía de los microchips han visto que los beneficios extraordinarios que exigían a la empresa durante los próximos años para recuperar su inversión y rentabilizarla están en duda y la huida ha sido masiva. Ayer Nvidia registró la mayor pérdida de una compañía en un solo día de la historia de Wall Street, con la caída de cotización de 592.658 millones de dólares de capitalización bursátil tras desplomarse durante el día cerca de un 17% y cerrar con un desplome del 12,46%.

Comportamiento Nvidia en la última semana | Investing.com

Efecto contagio

Por supuesto, esto ha hecho que también y por contagio, se tiemblen los valores de las otras magníficas: Alphabet (Google), se dejó un 4,03%, Microsoft se dejó un 2,14%, Tesla caía un 2,32%. Por su parte, Apple, Meta y Amazon lograban cerrar en positivo aunque avances muy tímidos.

Si tenemos en cuenta que a cierre de 2024 el 64% de la rentabilidad del S&P 500 provino solo de ocho valores: las siete magníficas más Broadcom, podemos entender el riesgo que entraña lo sucedido este lunes negro para el mercado norteamericano. No sólo eso, sino también para los índices globales que tengan una mayor ponderación al S&P 500.

En cualquier caso, hasta este lunes prácticamente nadie había oído hablar de DeepSeek. Al menos, nadie que no estuviera monitorizando todo lo que se cuece en torno a la tecnología de moda, la IA. Queda mucho por analizar y siempre hay que poner en barbecho los datos o información que sale de China, ya que es un régimen comunista y autoritario cuya credibilidad siempre está en entredicho.