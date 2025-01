Los taxistas paralizan Madrid: "Hay pólizas de seguro de 6.000 euros, están mermando nuestra capacidad de subsistir"

Los taxistas han paralizado las calles de varios territorios de todo el país para protestar contra la subida de las pólizas de seguros en una convocatoria a la que han asistido convocados por la asociación Antaxi, que ha aglutinado alrededor de 3.000 profesionales del gremio en la capital española entre la sede del Ministerio de Transportes hasta el Ministerio de Economía, en el Paseo de la Castellana.

Uno de ellos, Juan Antonio, ha relatado a Libertad Digital cómo les ha afectado la subida de las pólizas de seguros para el sector, que ha calificado de "abuso". En concreto, este taxista autónomo —que compró la licencia hace 11 años por una cuantía cercana a los 135.000 euros— ha asegurado que tiene una póliza a terceros que le cuesta alrededor de 1.800 euros al año.

"Yo me he comprado un puesto de trabajo y con el trabajo que realizo sale un salario digno, no es un salario miserable, pero un salario que no me permite amortizar y recuperar la inversión", ha subrayado reconociendo que espera poder vender la licencia cuando se jubile.

Según ha explicado, el problema reside en la disparidad en el control de las aseguradoras y en el sector de los taxis, es decir, que el Gobierno regule la tarifa que el taxista puede cobrar a sus clientes pero no haga lo propio con el cobro que las aseguradoras proponen a los taxistas. "Está bien que las aseguradoras puedan poner los precios que quieran sobre los negocios que tengan libertad de precios, pero nosotros tenemos nuestras tarifas reguladas", ha resaltado antes de mostrarse favorable en la regulación de los precios del taxi "para que siga siendo un precio asequible para todo el mundo".

El coche eléctrico pierde interés

De esta forma se ha pronunciado el taxista en declaraciones a LD, achacando a las aseguradoras también que estas pongan "palos en las ruedas" a los coches eléctricos porque las reparaciones de los mismos "son más costosas". "El coche eléctrico para un taxista es lo más rentable a diez años vista pero si no tienes un golpe o una avería, que es algo complicado en 10 años, y además las aseguradoras no quieren pólizas de coches eléctricos, así que, evidentemente, el eléctrico pierde interés", ha argumentado.

"Estamos pagando unos precios inasumibles que nos están mermando nuestras capacidades de subsistir, tengo compañeros que están pagando 5.000 o 6.000 euros de póliza", ha explicado el titular de la licencia, que se ha mostrado pesimista sobre una posible solución. "A día de hoy no veo ninguna solución a no ser que las administraciones digan de hacer un seguro propio o que limiten el precio del seguro para el sector", ha aseverado.