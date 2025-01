Mónica García confiesa su "decepción" por la "mala noticia" de la continuidad de Muface

Tras meses de bandazos e incertidumbre para miles de funcionarios, el Gobierno ha dado el paso definitivo para asegurar la pervivencia de Muface: vuelve a cambiar las condiciones de la licitación del concierto sanitario, con una subida del 41,2 por ciento de las primas que garantiza que las aseguradoras sí se presenten.

La decisión no ha sentado nada bien a Mónica García, que ha dejado de nuevo claro que ella abogaba por la desaparición del sistema, y ha cargado otra vez con dureza contra las compañías privadas. "Se han primado las cuentas de resultados de las aseguradoras por encima de las cuentas de resultados en salud de los ciudadanos, en este caso, de los funcionarios", ha señalado García en declaraciones a los medios a su llegada al acto de entrega de los 'XXX Premios Nacionales de Informática y Salud 2024', organizado por la Sociedad Española de Informática de la Salud.

Además, ha señalado que a su juicio se "perpetúa" un "sistema anacrónico, que no existe en ningún lugar del mundo" y que es "más ineficiente". "Ya nos gustaría tener también a nosotros un 40% más de presupuesto para la sanidad pública", ha lamentado.

La ministra ha elogiado el sistema de salud pública si bien ha reconocido algunas ineficiencias que, según ha dicho, están arreglando y robusteciendo. "Defendemos para los ciudadanos lo mismo que defendemos para los funcionarios, que tenemos un sistema que es envidiado en el resto del mundo, es un sistema envidiado internacionalmente y que vamos a seguir trabajando para que sea atractivo para todos los ciudadanos", ha dicho.

"Discrepancia" con Óscar López

En este sentido, la titular de Sanidad ha dejado claro que su Ministerio considera esta una "mala noticia" insistiendo en que existe una "muy muy sana pero muy muy contundente discrepancia" con el Ministerio de Función Pública que dirige Óscar López. "Si el sistema de Muface se trasladara al resto de la Sanidad, nos habríamos cargado la Sanidad", ha apostillado.

Por ello, aunque ha considerado "legítimo" el interés de las aseguradoras por primar su cuenta de resultados, ha recalcado que la sanidad pública no "abandona nunca a nadie" y no hablan sobre "rentabilidades" como sí lo hacen las aseguradoras, según ha dicho, cuando los pacientes se hacen mayores, porque "no les son rentables y abandonan a sus pacientes", ha zanjado.

En cuanto a si estas críticas las ha puesto en conocimiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, García ha asegurado que han "hecho objeciones" y que han hablado con "diferentes ministros" en el Consejo, lo cual, ha continuado, "no significa que entienda todo el contexto y que entienda todas las realidades de todos los ministerios", ha señalado.