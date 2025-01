La Cadena Ser ha aprovechado la llegada de la borrasca Herminia a España para contarnos los "trucos" de una mujer para ahorrar luz, ya que llevaría tres años sin encender la calefacción.

Dicho artículo, que no tiene desperdicio y que pasaremos a analizar a continuación, contrasta con los que solíamos leer en su web en años anteriores cuando gobernaba el Partido Popular, donde leíamos titulares como "¿Pobreza energética?... ¡Vergüenza Nacional!" y en su interior se nos hablaba del caso de una anciana que murió por culpa de esta pobreza energética.

Sin embargo, ahora en la cadena de Prisa, publican artículos como este, donde nos cuentan los "trucos caseros" para ahorrar en la factura de la luz de una periodista británica llamada Catherine Renton. La Ser ensalza que esta mujer "comenzó a ir mucho más abrigada en casa, poniéndose más capas de ropa y usar mantas para resguardarse del frío, pero también buscó otras fuentes de calor para caldear las estancias de su casa."

Un "truco": Usar el calor del horno

Por otro lado, la periodista compró cortinas aislantes, para que el frío exterior no entrara con facilidad en su hogar, además de aprovechar los fuegos que utiliza para cocinar. Atención a esto, porque para ahorrar en la factura de la luz, se pone como ejemplo a esta señora que "una vez que acaba de cocinar, deja que ese calor se extienda por las habitaciones, sobre todo con el horno, que tras finalizar su labor deja con el portón abierto para que el aire caliente que sale de él se extienda por los rincones."

No deja de llamar mucho la atención que en años anteriores cuando la llamada pobreza energética, que es como se denomina al no poder permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, afectaba al 10,1% de la población (según el INE), como fue en el año 2016, se escribieran artículos criticando al Gobierno del PP por el hecho de que cinco millones de españoles no pudieran calentar su casa en invierno.

Sin embargo, y ahora que bajo el gobierno del PSOE de Sánchez la pobreza energética afecta al 20,7% de la población (según el INE), o más de diez millones de personas, se escriben artículos donde se muestran los "trucos caseros" para ahorrar en la factura de la luz, como son ponerse más ropa o aprovechar el calor del horno cuando se termina de comer. Para más inri, si hablamos de hogares que no tienen una temperatura lo suficientemente cálida en invierno o suficientemente fresca en verano, estos porcentajes suben al 27,5% y 33,6% de los hogares, respectivamente.

Mientras en 2016 se nos ponía el ejemplo de la anciana de 81 años que tristemente falleció por culpa de un incendio provocado por las velas con las que alumbraba su vivienda, ahora se nos pone el ejemplo de la mujer que ahorra en la factura de la luz no encendiendo la calefacción desde hace tres años.

¿A qué se deberá este cambio editorial?, ¿por qué importaba más la pobreza energética cuando afectaba a cinco millones de españoles que cuando afecta a más de diez?, ¿de verdad una alternativa a encender la calefacción pasa por usar el calor del horno después de hacer de comer?, ¿una alternativa al calor en verano será abrir el congelador? Son preguntas que uno puede hacerse después de leer ambos artículos.