Pablo Iglesias llama "ultraderechistas" a los que alertan de la insostenibilidad de las pensiones

En el programa "59 segundos" de RTVE de este pasado miércoles, se debatió entre otras cosas sobre el sistema público de pensiones, y en esta tertulia asistieron algunos personajes públicos como Pablo Iglesias, Unai Sordo o José Manuel García Margallo.

En una de sus intervenciones, el que fuera vicepresidente del Gobierno, afirmó que aquellos que critican el sistema de pensiones no serían jóvenes ignorantes sino "ultraderechistas". Aquí podemos ver la intervención que él mismo ha compartido en su perfil de X (Twitter):

A las cosas por su nombre: no son los jóvenes los que se oponen al sistema de pensiones. Son youtubers e influencers de ideología de ultraderecha que van de patriotas y que en cuanto pueden se van a Andorra para para no tributar en su país

Dicha intervención de Pablo Iglesias viene precedida de una serie de vídeos que expusieron justo antes donde se ve a jóvenes youtubers plateando si el sistema público de pensiones es solidario o no. Estos vídeos, adecuadamente descontextualizados para la ocasión, buscaban dejar en mal lugar a aquellos que alertan sobre la insostenibilidad del sistema de pensiones.

No obstante, el fundador de Podemos dejó claro en otra intervención que "cada vez que alguien diga que no es sostenible el sistema de pensiones, hay que decirle que detrás de eso hay una estafa". Aquí se puede ver el vídeo:

🗣 "Cada vez que alguien diga que no es sostenible el sistema de pensiones hay que decirle que detrás de eso hay una estafa". Pablo Iglesias en #59Segundos.

En resumidas cuentas, lo que vendría a decir Pablo Iglesias es que aquellos que critican el sistema de pensiones son "ultraderechistas" y que los que alertan de la insostenibilidad del propio sistema lo que buscan realmente es "privatizar las pensiones, trocearlas y entregarlas a los fondos buitres como en Estados Unidos donde la gente no tiene un sistema público de pensiones".

Ante estos planteamientos del que fuera líder de Podemos, caben hacerse varias preguntas: ¿Todo el que critica el sistema de pensiones es realmente un ultraderechista?, ¿decir que las pensiones públicas no son sostenibles significa que se quiere entregar dichas pensiones a los fondos privados? Lógicamente, ambas preguntas se responden con un "no".

Lo único que está haciendo Pablo Iglesias en sendas intervenciones es tratar de desviar la atención apelando a mentiras y consignas alarmistas, ya que la realidad sobre el sistema de pensiones dista mucho de ser como le gustaría al exvicepresidente.

Los ingresos no cubren los gastos

Para empezar, sobre la insostenibilidad del sistema público de pensiones tan sólo hay que observar la diferencia que hay entre los ingresos por cotizaciones sociales y el gasto en pensiones. ¿Y cuál es la diferencia? Pues de acuerdo con Fedea, en el año 2023 los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social fueron de 161.467 millones de euros, más las transferencias corrientes que el Estado hace al sistema de la Seguridad Social de 52.942 millones de euros. En cuanto a los gastos, estos fueron de 189.491 millones de euros.

Si las pensiones fueran tan sostenibles no requerirían reformas continuas del sistema, no se alargaría la edad de jubilación, no se necesitaría desviar dinero de otras partidas para gastarlo en pensiones, ni tampoco sería necesario que los cotizantes pagaran más a través del MEI o de la "cuota de solidaridad".

Esta postura de Pablo Iglesias, que es asumida por el Gobierno calificando de "negacionistas" de las pensiones a quienes alertan de sus problemas, es un obstáculo a la hora de tener un debate público serio sobre las pensiones y sobre algo que tiene una importancia tan trascendente a corto, medio y largo plazo.

Por concluir, mientras personajes como Iglesias tildan de "ultraderechistas" a los que alertan sobre la insostenibilidad de las pensiones, o mientras Elma Saiz llama "negacionistas del sistema público de las pensiones" a quienes saben restar ingresos menos gastos, seguiremos viendo como cada vez la deuda de la Seguridad Social es más elevada y como cada vez se hacen más reformas sobre el sistema.