Los disparates de Afra Blanco: dice que subir el SMI "aumenta el empleo y sube la productividad"

Afra Blanco, quien reaparece en esta sección de "Érase una vez un tertuliano progre", dejó el pasado sábado un nuevo titular sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el programa televisivo de laSexta Xplica, donde llegó a afirmar que subir el SMI ni destruye empleo, sino que lo crea, ni subir el SMI reduce la productividad, sino que la aumenta.

Las palabras que pronunció la activista y sindicalista de UGT en el programa de laSexta Xplica fueron las siguientes:

"¿Sabéis cuáles son los efectos de subir el SMI?, ¿ha bajado la productividad? No, en este país ha subido la productividad. ¿Sabéis cuáles son los efectos de subir el SMI? En este país hoy hay más gente trabajando, no menos, hay menos gente en el paro." Como no podía ser de otra forma, estas palabras fueron recibidas con incredulidad por parte de su "oponente" Celia Ferrero, vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), que respondió diciendo que sí que se había destruido empleo con las subidas del Salario Mínimo Interprofesional.

Así pues, ¿qué hay de cierto en lo que dice Afra Blanco?, ¿es verdad que el SMI ha provocado no sólo un aumento de la productividad sino también una reducción del desempleo? En este artículo vamos a tratar de dar una respuesta a ambas preguntas.

Para empezar, hay que tener en cuenta que el SMI lo estaría cobrando un porcentaje pequeño del total de trabajadores, en torno a 2,5 millones de trabajadores sobre un total de 21,85 millones de ocupados a fecha del 4T de 2024. No obstante, no sólo lo cobraría un grupo pequeño de trabajadores, sino que además formarían parte de los trabajadores con menor productividad o aportación de valor añadido de todo el mercado, de ahí que sus salarios sean los más bajos.

Con lo cual, si al hecho de que lo cobran pocos trabajadores, le añadimos que la productividad de estos trabajadores es la más baja de todas, tenemos que un incremento de la productividad (en caso de darse) no podría deberse a este grupo de trabajadores.

Ahora bien, ¿ha subido la productividad en España? Veámoslo en este gráfico.

Aquí tenemos la evolución de la productividad en España desde el año 2000 hasta el 3T del 2024. Si bien la productividad habría subido entre el tercer trimestre de 2023 y el tercer trimestre de 2024 un 2,5%, podemos ver claramente que en los años anteriores la productividad en España ha sido negativa.

Subir el SMI no aumenta la productividad

Si Afra imputa la subida de la productividad del 2,5% a la subida del SMI, ¿podemos hacer lo mismo y culpar al SMI de que la productividad cayera tan bruscamente en los años anteriores? Así pues, y respondiendo a una de las preguntas, no, no es verdad que el SMI haya aumentado la productividad.

Por otro lado, a la afirmación de Afra sobre que la subida del SMI no ha destruido empleo porque "hoy hay más gente trabajando", hay que decir dos cosas. La primera, es que es un argumento equivocado, ya que sería lo mismo que afirmar que "como hay en 2024 más población en España que en 2023, eso quiere decir que no se ha muerto nadie", lo que ocurriría en este caso es que habría más nacimientos que fallecidos, pero claro que habría fallecidos.

Con el empleo ocurre lo mismo, que aumente el empleo en general no quiere decir que se deba a la subida del Salario Mínimo Interprofesional, en todo caso se producirá esta subida a pesar de dicho aumento, no gracias a él.

Las subidas del SMI destruyeron empleo

Sin embargo, también el Banco de España estimó que la subida del SMI del 22% en el año 2019 ocasionó una pérdida de empleo neta de entre 6 y 11 puntos porcentuales en el colectivo directamente afectado por dicho aumento, lo que se cifró entre 98.000 y 180.000 empleos, como también se habrían destruido 12.000 empleos con la subida del 8% del SMI en 2017. Dichos informes se pueden leer aquí y aquí.

Por tanto, y respondiendo a las preguntas, la subida del SMI sí que destruyó empleo y no ha aumentado la productividad en España, muy lejos de las afirmaciones realizadas por Afra Blanco, para las que no aporta ningún tipo de estudio o datos que respalden sus argumentos.