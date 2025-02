EEUU y Europa se lanzan contra Shein y Temu

El comercio internacional no pasa por su mejor momento, y no, no se debe a que esté cayendo la demanda de productos, sino que "por culpa" de lo contrario está siendo atacado desde los distintos gobiernos de todo el mundo, destacando principalmente el Gobierno de Estados Unidos de Donald Trump y desde la Unión Europea.

Dicha ofensiva contra el comercio internacional se habría traducido en un ataque contra Temu y Shein, dos conocidas plataformas chinas de venta de todo tipo de productos a bajo precio que han ganado cierta popularidad en los últimos años, y que debido a ello habrían llamado la atención de los distintos gobiernos. A continuación, vamos a contar cómo están actuando tanto la Unión Europea como el Gobierno de EEUU.

En cuanto al Gobierno estadounidense se han sucedido varios acontecimientos en un periodo muy corto de tiempo, sin ir más lejos, el Servicio Postal de Estados Unidos (bajo orden de Trump) ha pasado de suspender la llegada de paquetes procedentes de China y de Hong Kong el pasado 4 de febrero, a decir hoy miércoles que seguirán aceptando todo el correo y los paquetes internacionales entrantes de China y Hong Kong. En este enlace podemos ver la actualización de este 5 de febrero, aunque en la siguiente imagen podemos ver que efectivamente fue suspendida la llegada de estos paquetes unas horas antes.

Los motivos del cambio de opinión son desconocidos, aunque la suspensión estaría enmarcada en el contexto de "guerra comercial" entre Estados Unidos y China, donde Trump ha amenazado con subir los aranceles a China al 10%, y China ha contraatacado con aranceles del 15% al carbón y al gas natural licuado y del 10% al petróleo, maquinaria agrícola, camionetas y coches del lujo, según informa la BBC.

Por su parte, la Comisión Europea ha publicado este miércoles un comunicado donde busca poner freno a los envíos de paquetería de bajo valor desde fuera de la Unión Europea, un tipo de servicio muy utilizado por las plataformas de Temu y Shein.

En palabras del comisario de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, "sólo es el inicio del camino. Dado el auge del comercio electrónico, debemos redoblar los esfuerzos para impedir que los productos que incumplan las normativas entren en el mercado de la UE y garantizar una competencia leal tanto para los operadores europeos como para los de terceros países"

Buscan encarecer los productos

Si se llegase a aplicar la reforma planteada desde la Unión Europea, los paquetes de menos de 150 euros tendrían que pagar derechos de aduanas, encareciendo así el precio final que pagarían los consumidores, ya que hasta ahora este tipo de paquetes cuentan con una exención arancelaria. Negocios como el de Shein, Temu y Aliexpress se verían afectados.

En el comunicado de la Comisión Europea se dice que "El año pasado, alrededor de 4.600 millones de envíos de escaso valor —es decir, mercancías con un valor no superior a 150 euros—, entraron en el mercado de la UE (unos 12 millones de paquetes diarios)."

En cualquier caso, vemos que desde todos los gobiernos del mundo se está atacando al comercio en sus distintas formas, y justamente a aquellos modelos de negocio como el de Shein, Temu o Aliexpress que ofrecen productos comparativamente más baratos a los consumidores que cualquier otra empresa.

Estados Unidos ha decidido suspender temporalmente este ataque a las plataformas de comercio electrónico, pero la Unión Europea sí que parece que seguirá adelante y logrará aprobar dicha reforma, que supondrá que los consumidores europeos tengan que pagar más por los mismos productos que compran ahora.