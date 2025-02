Guerra entre animalistas y ganaderos: "¿Por qué el lobo no recupera su espacio en Parla?"

Los ganaderos están en pie de guerra contra PACMA después de que la formación animalista publicase un comunicado en el que les instaba a asumir los costes por ataques de lobo de su propio bolsillo "y no colgarse del erario público". En ese mismo comunicado, PACMA también calificó de "matalobos" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por proponer un control cinegético de las poblaciones de este depredador.

Los ganaderos de la zona norte Madrid llevan semanas alertando de que han sufrido varios ataques de lobo en las últimas semanas, y acusan al Ministerio de Transición Ecológica de haberles abandonado a su suerte. Aunque la UE ha rebajado la protección del lobo, su control poblacional sigue siendo prácticamente imposible porque el Gobierno de Pedro Sánchez lo mantiene en la lista de especies protegidas (LESPRE).

Hace unos días, Díaz Ayuso solicitó al Gobierno central que permita el control poblacional del lobo a través de la caza, lo que despertó las iras de PACMA: "Ayuso matalobos. No solo manda toros a la muerte, también quiere que se vuelvan a cazar lobos para contentar a ganaderos que prefieren cobrar subvenciones a mantener protocolos de seguridad", denunciaron los animalistas.

En el comunicado, PACMA también ha reprochado a los ganaderos que, "al igual que todos los autónomos, deben asumir los riesgos inherentes a sus actividades económicas y no colgarse del erario público". Para el Partido Animalista, el lobo no ataca por placer ni por capricho, sino porque su territorio natural "está siendo destruido y sus recursos alimenticios eliminados por la actividad humana".

La respuesta de los ganaderos

Unión de Uniones ha sido una de las primeras en responder al comunicado animalista. Ha criticado la demagogia de PACMA con el lobo y se preguntan qué hacen ellos para proteger al medio ambiente.

La organización de productores agrarios insiste en que "la supervivencia del lobo no es una responsabilidad de los ganaderos, al menos no en exclusiva, y no tiene que vivir a costa de su actividad y sus animales". También critican que PACMA señale "en el eje del mal a los ganaderos" y que "cuando se habla de "recuperar", siempre toca arremangarse al medio agrario y nunca al urbano, ni a sus infraestructuras para que la naturaleza campe a sus anchas".

"¿Por qué el lobo tiene que recuperar su espacio en mi parcela que tengo vacas y no en Parla donde hace 200 años habría ciervos, jabalíes y lobos?", asevera Luis Cortes, coordinador estatal de Unión de Uniones. "Creemos que PACMA tiene una visión obcecada de la realidad y tiene que entender que el lobo no puede vivir a costa de nuestros terneros", añade.

"Que nos cuenten los de PACMA qué se supone que tenemos que decir o qué hacer. No queremos acabar con el lobo, queremos acabar con sus ataques y crear un marco de convivencia gestionable", concluyen desde Unión de Uniones.