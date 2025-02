El negocio de María Pombo que más factura: rozó los 3,5 millones en 2024 y aterrizará en tres nuevas ciudades

La Martinuca, la marca de tortillas de patatas en la que participa la influencer María Pombo y que aspira a convertirse en la referencia internacional de la tortilla española, ha cerrado 2024 con un crecimiento del 40% en su facturación, alcanzando los 3,5 millones de euros. El negocio, que nació en 2021 como restaurante digital, ha consolidado su presencia en Madrid y Barcelona con nuevas aperturas y una apuesta decidida por el delivery. Según la compañía, su resultado bruto de explotación (Ebitda) también ha sido positivo.

El éxito de La Martinuca se explica en gran parte por su fuerte presencia en el canal digital y la fidelidad de su comunidad. Actualmente, gestiona más de 3.000 pedidos semanales, una cifra que la posiciona como la segunda marca de delivery con mayor engagement en redes sociales en España, según afirman desde la propia empresa.

De cara a 2025, el negocio ha trazado un plan estratégico con el que ampliará su presencia en tres nuevas ciudades, además de reforzar su red en Madrid y Barcelona. La estrategia incluye la apertura de nuevos espacios físicos, como ‘despachos’ para delivery y café-bar de ‘dine-in’. Esta expansión supondrá la creación de más de 50 nuevos empleos, lo que elevará su plantilla por encima de los 100 trabajadores.

"Estamos formando parte de algo mucho más grande que nosotros mismos", ha confesado Víctor Naranjo, cofundador y CEO de La Martinuca para Europa Press, destacando que el objetivo es sentar las bases para una futura internacionalización.

La compañía trabaja en un modelo de financiación sin dilución, buscando preservar su identidad y garantizar un desarrollo sostenible. Álvaro González, cofundador y director de operaciones, lo resume así: "No estamos hablando solo de tortillas, sino de construir un legado. 2025 será el año en el que llevaremos nuestra tortilla a quienes más nos la han demandado".

Según explican, pretenden posicionar su tortilla al nivel de productos globales como la pizza o la hamburguesa. "Queremos hacer eterna y mundial la tortilla de patatas, respetando su tradición, pero innovando sin perder su esencia. Nuestra determinación es absoluta y nuestra visión, innegociable", ha subrayado Naranjo.

El negocio de María Pombo que más factura

Aunque pudiese parecer sorprendente, María Pombo confesaba hace escasos días en una entrevista para Ac2ality que este es su negocio más rentable por las ventajas del modelo de restauración frente a otros sectores en los que ha emprendido, como la ropa. "Los márgenes son más sencillos de que haya beneficio al ser comida, porque con una marca de ropa de calidad es muy complicado", explicaba, en referencia a su marca Name the Brand o al festival Suave Fest.

La influencer también señaló que su objetivo es que sus negocios no dependan exclusivamente de ella misma, como ya ocurre en la Martinuca: "No depende de mí al 100%, si yo subo, fenomenal, pero no depende solo de mí".