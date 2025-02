Giorgio Armani y empresarios italianos, estafados en nombre del ministro de Defensa

Giorgio Armani y otros grandes empresarios multimillonarios italianos han sido víctimas de un intento de fraude por un grupo de estafadores que, a través de la Inteligencia Artificial, clonaban la voz de Guido Crosettol, el ministro de Defensa de Giorgia Meloni. Su objetivo era recaudar grandes sumas de dinero destinadas a, supuestamente, liberar a periodistas italianos secuestrados en Irán y Siria. En las llamadas, se les prometía que el dinero sería devuelto a través del Banco de Italia. Los empresarios italianos estafados son Giorgio Armani, Diego Della Valle, propietario de Tod's, y las familias Caltagirone y Beretta, entre otros tantos.

Otro estafado es Massimo Moratti, expresidente de la petrolera Saras y del Inter de Milán, habría sido una de las primeras víctimas en denunciar tras haber enviado casi un millón de euros a través de transferencias. Moratti fue la primera persona en denunciar la estafa ante los carabinieri y, según los medios italianos, al menos otros tres empresarios más habrían acudido a la policía para contar que habían sido víctimas de este fraude. "Son buenos, quiero decir que todo parecía absolutamente veraz. Sé que algo así puede suceder, pero no me lo esperaba", ha explicado Moratti en el diario La Repubblica.

El ministro lo denuncia

El propio ministro de Defensa, Guido Crosetto, ha sido el encargado de alertar sobre una grave estafa en curso a través de redes sociales. Según ha explicado, una banda organizada se está haciendo pasar por él y otros altos funcionarios para engañar a empresarios italianos.

Según ha relatado el ministro de Meloni, "me dicen que hay un empresario conocido, al que no conozco, que quiere ponerse en contacto conmigo. Me llama y me dice que fue llamado por mí y luego por un General y que hizo una transferencia muy grande a una cuenta que le había sido entregada por el General. Posteriormente, "le digo que es una estafa y aviso a la policía".

El ministro ha lamentado esta estafa asegurando que "estos empresarios son personas que, por amor a su país, estaban dispuestas a hacer una transferencia si se lo pedía un ministro". Por ello, Crosetto ha informado a la Justicia y a los Carabineros sobre la situación, pero ha decidido hacerla pública para evitar que más personas caigan en la trampa.

"Debemos lanzar una alerta, porque hay gente que sigue cayendo", ha advertido el ministro en una entrevista para el canal de televisión Rete Quattro. Desde que se conoció la noticia, la lista de víctimas no ha dejado de crecer, lo que evidencia la gravedad de la estafa.