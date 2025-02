La propietaria de Quiksilver, Billabong o Roxy se declara en quiebra

Liberated Brands, la empresa matriz que aglutina las marcas Quiksilver, Roxy, Volcom, Billabong, RVCA y DC se declaró recientemente en bancarrota debido a unas deudas que oscilarían entre los 100 y los 500 millones de dólares. Esta declaración de quiebra supone el cierre de las 124 tiendas que tienen en Estados Unidos, donde 35 de estas tiendas se ubican en California.

"El equipo de Liberated ha trabajado incansablemente durante el último año para impulsar estas marcas icónicas, pero la volatilidad de la economía mundial, los cambios en el gasto de los consumidores, el aumento del coste de la vida y las presiones inflacionistas han tenido un alto coste", ha expresado la matriz en un comunicado.

De acuerdo con los documentos presentados ante el tribunal donde Liberated solicitó protección por bancarrota, la empresa matriz ha tomado la decisión de cerrar sus 124 tiendas físicas en Estados Unidos, cerrar sus oficinas corporativas y despedir a casi 1.400 empleados.

No obstante, aunque Liberated Brands está trabajando para cerrar la inmensa mayoría de sus tiendas en Estados Unidos, esto no quiere decir que marcas tan icónicas como Quiksilver, Billabong o Volcom vayan a desaparecer, al contrario. Estas marcas son propiedad de Authentic Brands Group, que se asoció con Liberated para así obtener licencias con las que poder operar en Estados Unidos.

Tal y como ha informado Authentic a "The Associated Press", todas las licencias que estaban en posesión de Liberated fueron transferidas a otros socios antes de declararse en bancarrota, por lo que no peligra el futuro de estas marcas. Con lo cual, estas marcas se seguirán comercializando de forma online.

¿Por qué han quebrado?

En palabras de David Brooks, vicepresidente ejecutivo de deportes de acción y al aire libre y estilo de vida de Authentic, la flota de tiendas de Liberated en Estados Unidos estaba "sobreinflada" y "sobrecargada con ubicaciones obsoletas y de bajo rendimiento", y que las ubicaciones físicas de EE. UU. "probablemente serán racionalizadas" en el futuro, quizás con una mayor presencia a través de grandes almacenes o plataformas de comercio electrónico.

Por otro lado, según el director ejecutivo de Liberated, Todd Hymel, otras de las cuestiones que hicieron mella en la empresa fueron la inflación, las interrupciones en la cadena de suministros y la desaceleración en la demanda de los clientes. Según Hymel, "esa combinación de shocks macroeconómicos" resultó en una "combinación letal de ingresos significativamente más bajos".

"Los consumidores pueden pedir de forma barata, rápida y sencilla prendas de ropa de baja calidad a las grandes cadenas de moda rápida y recibirlas en cuestión de días", dijo Hymel, y señaló que Liberated y otras empresas "han sufrido una disminución de los márgenes de beneficio tras perder parte de su cuota de mercado general y su poder de fijación de precios en favor de la moda rápida".