El hidrógeno verde: la próxima megatendencia para invertir

Imagina un mundo donde los aviones vuelan sin dejar una huella de carbono, los camiones recorren miles de kilómetros sin emitir gases contaminantes y las fábricas producen emitiendo residuos de vapor de agua. No es ciencia ficción, es la promesa del hidrógeno verde. Sin embargo, aunque el potencial es enorme, su camino hacia la rentabilidad aún tiene muy serios problemas. Vimos un despegue muy prometedor hace años, pero todo cayó en una especie de valle de sombras.

Por ejemplo podemos analizar un fondo que busca esto exactamente : Renta 4 Megatendencias Ariema Hidrógeno y Energías Sostenibles FI, un fondo que apuesta por el futuro de esta tecnología.

Empecemos por el principio… ¿en qué consiste la inversión en hidrógeno verde?

El hidrógeno verde se produce mediante electrólisis del agua utilizando electricidad proveniente de fuentes renovables, como la solar o la eólica. A diferencia del hidrógeno gris o azul, este proceso no genera emisiones de CO₂, lo que lo convierte en la mejor alternativa sostenible para industrias difíciles de descarbonizar, como la siderurgia, el transporte pesado y la generación de electricidad. Es más, el residuo que genera es vapor de agua.

Un ejemplo claro sería el caso de Nel ASA, una empresa noruega pionera en la fabricación de electrolizadores. Durante años, ha invertido en mejorar la eficiencia de sus sistemas y ya ha cerrado acuerdos con grandes compañías energéticas. Sin embargo, a pesar de su liderazgo, sus acciones han vivido momentos de alta volatilidad y fuertes caídas debido a los elevados costes y la falta de infraestructura para la adopción masiva del hidrógeno.

La importancia del hidrógeno verde en el futuro energético

El hidrógeno verde es clave para la descarbonización global. Gobiernos y grandes empresas han anunciado inversiones millonarias para impulsar su adopción. La Unión Europea ha marcado ambiciosos objetivos para la producción y uso de hidrógeno, mientras que gigantes como Aramco han anunciado planes estratégicos para desarrollar nuevas tecnologías y mejorar la eficiencia del proceso. Un ejemplo interesante es Japón, que ya está probando trenes impulsados por hidrógeno y ha instalado estaciones de recarga en varias ciudades. Toyota, con su modelo Mirai, lleva años apostando por esta tecnología en el sector automovilístico, aunque aún sufre la falta de infraestructura como una de sus principales contras. Aunque la infraestructura es otra de las claves del hidrógeno: llegado el momento, se podrían utilizar los gaseoductos ya existentes.

Rentabilidad baja, pero con oportunidades a futuro

El Renta 4 Megatendencias Ariema Hidrógeno y Energías Sostenibles FI ha tenido una rentabilidad negativa en los últimos años. El fondo ha venido registrando una caída acumulada importante, con un rendimiento inferior al de su categoría de referencia, incluso, ya de por sí mala. Su elevada volatilidad y la falta de consolidación del sector han sido algunos de los factores. Sin embargo, esto no significa que sea una mala inversión a largo plazo. La fuerte inversión en capex por parte de empresas como Aramco (y el capex de Armaco no es precisamente bajo) en innovación y desarrollo del hidrógeno verde sugiere que el sector podría tener un fuerte crecimiento en los próximos años. Cuando la tecnología alcance una mayor madurez y los costes se reduzcan, las compañías líderes del sector podrían ver un incremento en su valor de triple dígito. Esto me recuerda a las fotovoltaicas hace unos años. Era una industria no rentable por los elevados costes y cuando se consiguieron reducir, las compañías despegaron con celeridad deportiva. Es bastante posible que esto suceda con la electrolisis, el caso es que no sabemos cuándo sucederá.

Fuente: Carlos Arenas Laorga con datos del informe Renewable Power Generation Costs in 2023 de la International Renewable Energy Agency



El fondo: ¿cómo captura el potencial del sector?

El fondo Renta 4 Megatendencias Ariema Hidrógeno y Energías Sostenibles FI busca invertir en empresas con exposición al hidrógeno verde y otras energías sostenibles. Su cartera está compuesta por compañías especializadas en tecnología de hidrógeno, industriales y fabricantes de equipamiento energético. Por ejemplo, Ballard Power Systems, una de las empresas en las que invierte el fondo, ha desarrollado pilas de combustible de hidrógeno para autobuses y camiones, logrando contratos en Europa y América del Norte. A pesar de los pesares, la demanda de soluciones de hidrógeno sigue creciendo y empresas como esta pueden beneficiarse enormemente en el futuro.

Fuente: Carlos Arenas Laorga con datos de la International Renewable Energy Agency

Aunque ya hemos hablado de sus bajas rentabilidades, la estrategia del fondo puede ser interesante para aquellos inversores con una visión de largo plazo y dispuestos a asumir volatilidad. Además, con el respaldo de grandes inversiones gubernamentales y privadas, el sector podría beneficiarse de un punto de inflexión en los próximos años. La inversión en hidrógeno verde sigue siendo una apuesta de futuro con riesgos a corto plazo. Como siempre, la clave está en diversificar y en tener una visión clara de los plazos y riesgos asociados. Si el hidrógeno verde se convierte en la fuente de energía del futuro, quienes entren en el momento adecuado podrían obtener grandes beneficios.

