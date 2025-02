Martin Varsavsky: "Esta izquierda quiere una fábrica de pobres para que le mendiguen"

Martín Varsavsky es un reconocido empresario argentino fundador de varias empresas de éxito, como Jazztel, Ya.com, Fon, Gameto, Prelude Fertility, etc. Cuenta con mas de 5.000 empleados en Estados Unidos y en las últimas semanas está alzando la voz y mostrando su apoyo a figuras como Donald Trump y Elon Musk, al tiempo que critica a Pedro Sánchez y al socialismo de la Unión Europea. Martin nos ha concedido amablemente una entrevista a Libre Mercado y hemos podido hablar de Trump, de Elon Musk, de España, y de qué hará si en 2027 vuelve a ganar Pedro Sánchez.

Ya que tú eres argentino y que conoces bien la situación tanto de España como de Argentina, ¿ves alguna especie de similitud entre un país y otro?

Durante muchos años España era el éxito y Argentina el fracaso. Cuando yo vine a España en los años 70, 80, España estaba más atrasada que Argentina, pero después España despegó y Argentina se estrelló. Pero ahora se está dando la vuelta inclusive con la subida del ingreso medio de los argentinos, medido en euros.

Es impresionante cómo subió el ingreso desde que está Milei y lo estancado que está el ingreso de los españoles desde el año 2004. Es decir, España crece en PIB, porque cada vez hay más inmigrantes, pero no crece en ingreso. Entonces, digamos que es una historia que durante muchos años favoreció a España y que en el último año sorprendentemente empezó a favorecer a la Argentina.

Ya que hablas de Milei, ¿tú crees que puede haber un Milei en España? ¿O qué tiene que pasar para que salga un Milei en España en cuanto a la política?

Es un tema complicado porque en España sí que hay un amor enorme por el gobierno. Y es como que los partidos ofrecen un gran gobierno de izquierda, un gran gobierno de derecha. Pero el gobierno es "como un pulpo" que ya se está metiendo con todo, lleno de brazos, y cada vez tiene más incidencia en la economía española y cada vez hay más funcionarios y cada vez hay más gente pagada por el gobierno, inclusive inmigrantes ilegales.

Entonces, el tema del socialismo es que funciona hasta que quiebra. Es lo que pasa históricamente, se le acaba la plata de los otros. Yo creo que puede pasar que aquí también la gente se dé cuenta que había demasiado gobierno y que la solución pasaba por los españoles y no por el gobierno español. Yo lo veo porque yo soy libertario y hablo mucho de las ideas de Milei y de Elon Musk y veo cada vez más eco, que hay cada vez más gente que le interesa lo que yo digo, cada vez más gente cansada del gobierno.

Yo creo que inclusive Feijóo, con quien estuve hace poco, y Santiago Abascal, con quien también estuve hace poco, los dos están yendo un poquito más por la influencia de Milei y Elon Musk hacia derechas más de recorte del gasto público, motosierra, DOGE, que es como la motosierra norteamericana. Así que sí que las ideas de la libertad están entrando a España también.

En su opinión y en base a su experiencia de haber creado empresas exitosas como las ya mencionadas de Jazztel, Goggo Network o Gameto, ¿España actualmente es un país que favorezca la inversión y la creación de empresas? ¿O qué le parece a usted?

Bueno, justamente Goggo Network no fue ningún éxito, fue un fracaso, en parte por la regulación española. De las empresas que yo hice en los últimos años, los éxitos son Prelude Fertility, que tenemos 5.000 empleados y tenemos clínicas por todas las ciudades de Estados Unidos, Gameto, que hace productos de medicamentos para la fertilidad, Overture que hace equipos para la fertilidad.

¿Pero qué tienen en común de estas empresas? Que están casi todas en Estados Unidos. Yo vivo en España pero trabajo en Estados Unidos, y las cosas que traté de hacer en España son cada vez más difícil. Desde que vendimos Eolia, que fue la última empresa, Eolia Renovables, en el 2017, está cada vez más difícil hacer empresas en España.

Yo las hago en Estados Unidos justamente por eso, porque cada vez está todo más regulado, y porque cada vez está todo más, digamos, la actitud de Pedro Sánchez es una actitud que se parece ya más a Maduro o a gente así, que ya se transforma, se hace por ejemplo con Telefónica y se hace con las empresas, y nadie se anima a decir nada en contra de él en el mundo de la empresa española.

Es decir, es una persona que el 27% nada más de los españoles parece que le gusta a Pedro Sánchez, y en teoría parece que le gusta a todos los empresarios, porque nadie dice nada en contra de él, salvo yo, e invito a otros a que digan cosas en contra de él, y eso es un poco porque tienen miedo, porque ya no es una situación como la que era antes con Felipe González, que era una izquierda preocupada por el éxito de España, y es una izquierda que quiere más una fábrica de pobres para que le mendiguen y ellos les paguen. Entonces, nadie se anima a decir nada en contra del gobierno.

Dado que parece que se ha creado una especie de alianza entre Estados Unidos, Argentina e Israel, y que Pedro Sánchez ya se ha manifestado en contra de ambos, ¿cómo cree que le afectará a España esta posición que ha tomado el presidente del Gobierno?

Yo creo que se está jugando el destino de los españoles, en el sentido de que cada vez que Meloni pida algo, tiene mucha más posibilidad que se lo den, y cuando Pedro Sánchez, que no solo no pide, sino que combate, él es como el va contra los molinos. Entonces, yo le veo hundiendo a España, porque efectivamente Estados Unidos es la potencia más grande del mundo, y aunque en España noto mucho antiamericanismo, pero no todo el mundo, porque mucha gente fue a Estados Unidos y se dio cuenta que es una maravilla de país.

Especialmente en el mundo de la empresa, de la creación de riqueza, después tiene otros defectos, ya sabemos que tiene Estados Unidos, pero yo que viví la mitad de mi vida ahí, me doy cuenta que no hay otro país más genial para crear empresas y valor, y eso se ve en la bolsa.

Cualquier empresa grande norteamericana vale 20 Telefónicas, 40 Telefónicas, 100 Telefónicas. Entonces, lo de Pedro Sánchez es suicida, porque está yendo en contra de los intereses de los españoles, atacando a Estados Unidos todo el tiempo, y personalmente a Elon Musk, y con ese concepto que él tiene de la "tecnocasta", y todas estas cosas que le van a hacer mucho daño a España, porque como se vio con Trump, mejor colaborar que ir en contra, que le pregunte a México, y a Canadá, y a Colombia.

Al hilo con Donald Trump, y también al haberle escuchado a usted decir que Donald Trump consiguió el 51% de los votos, y Pedro Sánchez apenas el 31%, ¿qué le parece cuando en España desde los medios de comunicación, o incluso en la propia ciudadanía, se tachan a los votantes de Trump como tontos, locos, cuando en España tenemos de presidente a Pedro Sánchez?

Bueno, me parece que los votantes norteamericanos, en su mayoría, 51%, ahora el 53% está contento con lo que tienen, y aquí el 27% está contento con lo que tienen, con Pedro Sánchez.

Así que los votantes americanos están más contentos que los votantes españoles, y eso es porque son inteligentes, no porque son tontos, es decir, porque se sacaron de encima a Kamala Harris, que era una especie de Pedro Sánchez, entonces podían votar por un Pedro Sánchez, o podrían votar por Trump, y votaron por Trump. A mí me parece que cierta gente en España tiene una soberbia, no sé, le parece que ellos son listos y que los norteamericanos son tontos, mientras que los norteamericanos ganan en una semana lo que ellos ganan en un mes o dos meses.

También hablando de Trump, en las últimas semanas hemos visto que ha puesto de moda los aranceles, ¿cree usted que lo está utilizando como forma de conseguir otras cosas? No sé si sería adecuado decir que es un chantaje, una forma de presionar a otros países, o que él de verdad quiere subirlos por motivos proteccionistas. ¿Qué le parece a usted?

Bueno, ni lo uno ni lo otro, es decir, no los quiere subir, pero no es un chantaje. No los quiere subir, pero nosotros los subimos, y esa es la gran ignorancia de los europeos en general, que dicen "ah, mira los aranceles, mira los aranceles", se olvidan los aranceles que tenemos nosotros en España y en Europa.

Cuando uno estudia los aranceles de Europa y los de Europa hacia Estados Unidos, son mucho más altos los de Europa hacia Estados Unidos, y el déficit es de más de 200 mil millones de dólares a favor de Europa. Entonces, si uno solo ve la paja en el ojo ajeno y no ve la suya, va a terminar creyendo que Trump es un chantajista, como dijiste, pero en realidad Trump quiere un balance de una relación que está totalmente desbalanceada a favor de Europa, y además la defensa de Europa.

Porque uno dice, ¿en qué le conviene a Estados Unidos defender a Europa? Defiende a Europa, gasta un montón de dinero para defender a Ucrania, para defender a Europa, y después, para colmo, tiene un déficit enorme comercial con Europa. Los europeos creen muchas veces, no todos, pero muchos, y los españoles también, no todos, pero muchos, creen que es una gran ventaja para Estados Unidos defender a Europa. No sé, pero después le toca que defiende a Europa y pierde dinero en lo militar y en lo comercial. Entonces Trump dijo, basta.

También le hemos escuchado a usted en distintos medios de comunicación decir que no es amigo de Trump, aunque sí ha tenido la suerte de conocerlo, o de hablar con él, pero que sí es amigo de Elon Musk. Nos gustaría saber cómo le conoció, si se puede contar, y si puede contarnos alguna curiosidad sobre la figura de Elon Musk.

Bueno, le conocí en el año 2007, creo que fue en la casa de Sergey Brin, el fundador de Google, porque, y tengo que acordarme si era justo el año 2007, pero apenas salió su primer Tesla, que se llamaba Roadster, su primer cliente fue Sergey, y Elon fue a la casa de Sergey a llevarle el coche, el primer coche, el primer Roadster. Y yo de casualidad estaba en la casa de Sergey con mi esposa, Nina, esos días, y comimos con él, él trajo el coche, después comimos con él, y fue la primera vez que le conocí.

Y no, Elon es el empresario más exitoso del mundo, inclusive ahora más exitoso que Sergey, y que Larry, de Google, y es la persona más exitosa del mundo, y yo diría la persona más inteligente que conocí en mi vida, inclusive muchas veces que hemos discutido, y hemos discutido al punto que él me bloqueó en X, después me puso de vuelta, pero debo decir que las veces que discutimos, el 80% de veces tenía razón él y 20% tenía razón yo.

Al estar Elon en la Administración Trump, ¿qué impacto cree que tendrá Elon Musk en el gobierno de Trump? ¿Si cree que llevará a cabo esa motosierra, el equivalente a la motosierra de Milei?

No hace falta pensar en lo que va a hacer, ya se puede ver lo que hizo los últimos 20 días, que es absolutamente impresionante. Es decir, está descubriendo tantos sitios donde Estados Unidos estaba despilfarrando el dinero. Ahora salió ese tema ayer que me impresionó, ellos lo que quieren es reducir el tamaño del gobierno federal porque Estados Unidos tiene un déficit de 34 billones de dólares, en inglés le dicen trillones, y entonces quiere reducir el déficit, que es dos trillones por año, y una de las maneras de reducirlo es reducir la fuerza laboral del gobierno.

Entonces él ofreció, como ahí también son funcionarios y también están protegidos, como en España, no tanto pero sí, pero como gastan tanto dinero, llegó un momento que valía la pena mejor pagarles y que se quedaran en su casa, por la inutilidad del trabajo que hacen muchos. Entonces él ofreció este retiro voluntario y resulta que él quiere que se vayan más o menos 200.000 funcionarios, igual van a cobrar su pensión y todo.

Y no lo podía hacer porque no podían aceptar más de 10.000 renuncias por mes. Entonces empezó a tratar de entender por qué y resultó que hay una especie de mina de un edificio bajo tierra donde guardan los documentos de los empleados federales y que tiene un ascensor por el que se va abajo de la tierra y que todas las renuncias se hacen con papel y que el ascensor no daba para bajar más de 10.000 renuncias por mes.

Es decir, no tiene nada electrónico, era especialmente ridículo, lo contó en un video que además es muy gracioso porque lo cuenta con su hijo en los hombros y con Trump al lado. Entonces hay tantas cosas que está encontrando y no quiero pensar lo que se va a encontrar cuando hagamos la motosierra en España.

Hace poco leí que en 1980 el PIB de la Unión Europea representaba casi el 30% del PIB mundial. Ahora es del 17%, mientras que en Estados Unidos se ha mantenido en torno al 25%. ¿Qué cree usted que ha pasado en estos últimos 45 años para que Europa se haya derrumbado o haya caído en declive de esta forma?

Bueno, puedo responder de dos maneras, con una palabra y con un argumento. Si es con una palabra es socialismo, lo que pasó es socialismo. Y debo decir que no es socialismo solo del Partido Socialista dirigido por Pedro Sánchez, sino que partidos como el PP y sus equivalentes, o Macron u otros equivalentes en Europa, han sido socialistas también en su manera de trabajar.

De creer que el gobierno lo arregla todo y debe regular todo. El resultado es que efectivamente en el año 2008 se separa la economía europea de la del mundo. China se va para arriba, India se va para arriba, Estados Unidos se va para arriba y Europa se va, no para abajo, pero se queda chata. Digamos, no vuelve a crecer. Y eso es el socialismo.

Es decir, la "Agenda Verde" es un suicidio económico innecesario porque los otros contaminan mucho más. Y que además no es necesaria en el sentido de que, y esto lo digo como ecologista, porque yo hice Eolia Renovables, estoy haciendo Barter Energy, me considero ecologista, pero no ecologista suicida.

Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en Barter Energy, aquí en España, la única empresa que tengo en España, vendemos tejados solares, ¿no? Pero son tan baratos, y si ahora los paneles son tan baratos y la energía solar es tan barata, pero si a mí me dicen, ¿pero a ti te parece que hay que duplicar los impuestos al combustible? Yo diría no, para nada, porque vas a empobrecer a la gente ahora innecesariamente porque los paneles ya son tan baratos que ya conviene meter paneles en tu casa.

Y que si todos metemos paneles en un país que por suerte tenemos la bendición de que tiene tanto sol, vamos a tener energía y cuando los coches eléctricos sean más baratos, que ya cada vez son más baratos, vamos a usar los coches eléctricos, vamos a tener menos polución, pero no hace falta que se meta el gobierno. Los gobiernos usan la "Agenda Verde" como una idea para cobrar más impuestos y ese es el robo del gobierno.

Lo que hay que hacer simplemente es dejar que el mercado actúe y que se venda todo cada vez más barato y que valga la pena hacer esta transición por el mercado, que ya vale la pena, y no cerrar las nucleares, que es ya otro suicidio socialista, que no tiene ningún sentido y que lo están a punto de hacer con las cinco centrales nucleares que dan el 20% de la energía de España.

Y ya por último, le he escuchado también manifestar en varias ocasiones que si Pedro Sánchez gana en 2027, que usted se marchará de España, ¿qué tendría que hacer el nuevo presidente del gobierno, o qué medidas tendría que tomar para que usted decida quedarse en España? Porque supongo yo que si llega alguien y hace exactamente lo mismo que Pedro Sánchez, a usted le servirá lo mismo. ¿Qué debería hacer para que usted se quede?

Bueno, mi idea es que si pierde Pedro Sánchez no es que va a ganar Yolanda Díaz, sino que va a venir un gobierno que va a ser una coalición de PP y Vox. Y cuando yo leo el programa electoral de la coalición que sería PP y Vox, me quedo. Es decir, no estamos hablando de situaciones que no entendemos cómo serían, sino que entendemos claramente que el cambio sería un cambio a la derecha y a la actitud más pro-empleo y pro-empresarial, empleo privado, no público como ahora, y reducción del gasto público y bajada de impuestos.

Yo pago 47% de renta, pago 28% de ganancia de capital y pago como 2% de patrimonio. Es decir, después de que uno ya pagó todos los otros impuestos, y después ¿qué hacen con mi dinero? Se lo regalan a unos africanos. Los impuestos españoles están gastados de forma absurda. ¿Cómo se gasta el dinero creando chiringuito para esto, chiringuito para lo otro? Ayuda a países que en teoría son más pobres que nosotros, pero los que reciben la ayuda sin duda son más ricos que nosotros, porque en esos países la corrupción es tan alta que la ayuda va a los ricos, no a los pobres.

Muchísimas gracias, Martín, por habernos atendido en Libre Mercado. Esperemos que puedas quedarte en España y no tengas que marcharte.

Sí, yo confío en quedarme en España. Yo confío que va a perder Pedro Sánchez.