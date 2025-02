España, en el puesto 97 en facilidad para los negocios: así nos empobrece el intervencionismo del Gobierno

El peso de la regulación en España ya se equipara para la inversión empresarial extranjera a los impuestos que cobra nuestro país. Dicho de otra manera, España no sólo es un infierno fiscal. También lo es regulatorio y soporta la mayor inseguridad jurídica del mundo desarrollado. Así lo demuestra el Instituto Juan de Mariana en un informe el que queda patente el daño que la sobrerregulación está ejerciendo sobre nuestra economía.

En este estudio, se refleja que los niveles de inversión en España cerraron 2024 por debajo de las cotas alcanzadas en 2019. Asimismo, siete de cada diez empresarios consideran que la excesiva carga regulatoria afecta decisivamente a la inversión. De hecho, España ocupa el puesto 97 del ranking del Banco Mundial sobre las facilidades para hacer negocios existentes en cada país.

IJM

Por otra parte, lo cierto es que la normativa está disparada y duplicada en muchos casos con la autonómica, acumulando un volumen de texto legislativo que supone un coste del 3.5% del PIB: 90.000 millones de euros. Así, el manual del impuesto sobre la renta de la Agencia Tributaria alanzó en 2023: 1921 páginas y el IVA 360. El de Sociedades 796. Por otra parte, las regulaciones verdes han crecido con casi 10,000 instancias de este tipo aprobadas entre 2000 y 2022.

IJM

Con todo, el informe subraya que si continuamos con el actual ritmo de creación de normas España perderá 100.000 empleos en la próxima década debido a la acumulación de nuevos requisitos, restricciones y prohibiciones regulatorias.

Por tanto, no podemos ignorar que el intervencionismo gubernamental sobre la economía y el tejido empresarial no hace sino destruir empleo y crear miseria y empobrecimiento. Al contrario, es un entorno de libertad de empresa y un marco institucional favorable a la actividad económica lo que permite que las sociedades prosperen por sí mismas y no dependan de las subvenciones de los gobiernos.