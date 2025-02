La Generalidad anuncia, bajo la tutela de ERC, la empresa mixta que sustituirá a la Renfe en Cataluña

El traspaso a la Generalidad de las cercanías ferroviarias de Cataluña junto al material e infraestructuras de Renfe para ese cometido se acordó entre el PSOE y ERC cuando esta última formación estaba al frente del gobierno autonómico catalán. El acuerdo era uno de los puntos más destacados del pacto entre socialistas y republicanos para investir a Pedro Sánchez junto a la condonación de un 20% de la deuda catalana con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Ahora son los socialistas del PSC quienes están al frente de la Generalidad y ERC no ha querido formar parte del gobierno autonómico, pero no renuncia al cumplimiento de los acuerdos ni al consiguiente protagonismo. Sin embargo, si antes era Oriol Junqueras quien firmaba este tipo de pacto con Félix Bolaños, ahora que la cuestión ha descendido al terreno autonómico cede el protagonismo a su número dos, la ex de los Comuns, Elisenda Alamany, secretaria general de la formación republicana.

En este nuevo contexto institucional, ERC ha exigido al Govern estar presente en el anuncio de la creación de la empresa mixta entre la Generalidad y el Estado que se hará cargo de las cercanías ferroviarias de Cataluña en sustitución de Renfe. En coincidencia con la reunión de la comisión bilateral entre gobierno autonómico y Gobierno sobre infraestructuras, la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, y la republicana Alamany se han felicitado mutuamente por un anuncio con muy pocas concreciones.

Sin hablar con los sindicatos

La Generalidad tendrá la mayoría y voto de calidad en la nueva empresa mixta, que tendrá que estar constituida antes del próximo 31 de diciembre para empezar los trabajos relacionados con el traspaso. El próximo mes está previsto empezar a redactar los estatutos de la compañía, que pretende asumir no sólo las infraestructuras y material sino también el personal de Renfe, algo a lo que los sindicatos, que todavía no han sido consultados, se oponen frontalmente.

El destino y estatus de los trabajadores de Renfe será la parte más espinosa de la composición de la nueva empresa, según ha reconocido la consejera Paneque, quien también ha garantizado que no perderán sus actuales condiciones laborales.

Por su parte, Alamany ha dicho que el acuerdo de partidos entre el PSOE y ERC para el traspaso de cercanías ("Rodalies" en catalán) es ahora un acuerdo entre gobiernos, lo que a su juicio lo hace más sólido y creíble.

La primera línea en pasar al control de la Generalidad será la R-1, la de la comarca del Maresme, que es la que menos dificultades técnicas presenta. Se trata de la línea que recorre la costa entre la estación barcelonesa de Sagrera bifurcación y Maçanet-Massanes, 73 kilómetros de vía y 21 paradas.