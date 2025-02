Los transportistas españoles se niegan a la obligatoriedad de aumentar la flota de vehículos de cero emisiones

La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) ha trasladado a la Comisión Europea la sugerencia de obligar a los transportistas a aumentar su flota de vehículos pesados de cero emisiones. Ante esta propuesta, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha mostrado su "firme rechazo", según el comunicado oficial de la confederación.

Libertad de elección

La CETM ha defendido su libertad para elegir qué tipo de vehículo es el más adecuado para realizar su trabajo y han señalado que el sector ha estado trabajando a lo largo de los últimos años para reducir la huella de carbono.

Además, en el comunicado han señalado que "no se puede obligar a las empresas de transporte a optar por una sola tecnología, la eléctrica, cuando es evidente que los camiones eléctricos no están preparados para realizar largos trayectos sin tener que recargar y la infraestructura de recarga es notablemente insuficiente". Desde la asociación defienden la utilización de "combustibles renovables" para facilitar "la transición hacia un transporte más sostenible sin las dificultades que supone actualmente la electrificación y sin tener que realizar fuertes inversiones cuando no está asegurada su utilización y rentabilidad futura".

Desde ACEA han planteado también la posibilidad de "implementar tarifas a los usuarios de las carreteras basadas en el CO2" e incluir exenciones para los vehículos eléctricos. "Otro despropósito que supondría una carga adicional para las empresas cuando en España el sector ya contribuye a las Arcas del Estado con más de 20.000 millones anuales", advierten desde la CETM.

La normativa CAFE

Esta propuesta se suma a la llamada normativa CAFE –ya en vigor— de la Unión Europea para poner obstáculos al vehículo de combustión. Emisiones de Combustible Medias Corporativas (CAFÉ) es una medida que establece que las emisiones de CO2 bajen a los 93,6 g/km en los coches vendidos en la Unión Europea. La normativa establece multas de 95€ por gramo excedido, lo que puede llegar a suponer multas millonarias para las marcas que no puedan alcanzar ese objetivo.

Así, la ACEA publicó un comunicado que menciona que desde Europa "se centran en gran medida en los automóviles, ignorando el segmento de vehículos pesados". El comunicado hace referencia a "una posible iniciativa de la UE para legislar sobre las flotas corporativas con el fin de impulsar la demanda de vehículos de cero emisiones". Entre las medidas propuestas por la ACEA destacan las criticadas por la CETM y la propuesta de "priorizar los camiones y autobuses de emisiones cero en los vehículos y servicios de transporte adquiridos con fondos públicos".