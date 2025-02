Mikel Echavarren: "El principal problema en el acceso a la vivienda es el Gobierno"

El problema del acceso a la vivienda cada vez afecta a más personas en España y empeora cada vez que el Ejecutivo aprueba una nueva medida para intervenir sobre él. En el grupo Libertad Digital esRadio hemos querido plantear los problemas y las soluciones a la situación actual para nuestro país con uno de los actores fundamentales de este sector. Hemos invitado a esRadio y Libertad Digital a Mikel Echavarren, CEO De Collieres, ex ceo y director general de IREA. Un especialista en el mercado inmobiliario español con cerca de 40 años de experiencia y que ha sido testigo y protagonista de la mayor crisis que ha vivido este sector en la historia reciente de España: el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera.

Echavarren no es amigo de los paños calientes y va directo al problema: "En España tenemos que ser conscientes de que se fabrican 90.000 viviendas nuevas al año, pero cada año llega medio millón de personas a vivir a España". Por este motivo, dice que el problema no se solucionará pronto: "El problema de acceso a la vivienda no tiene solución ni la va a tener en muchísimos años". Lo que sí puede pasar es que se mejore, pero esa mejoría sólo llegará de la mano de la desregulación.

La sucesión de problemas que atenazan el mercado inmobiliario pasan por el hecho de que es, junto al energético, "es el mercados más intervenido que hay en España". Una intervención que, según apuntaba Echavarren, pasa por incentivar a la demanda y restringir la oferta, con lo que la subida de precios es inevitable.

Echavarren reflexionaba, "¿por qué no hay un problema de acceso a los automóviles? Porque la administración pública no interviene en la fabricación del acero, los coches o las ruedas", decía y recordaba el ejemplo del País Vasco donde hace décadas "se decidió que el 75% del parque de vivienda que se construye tiene que ser protegida. Y aunque suene bien, esto tiene problemas. Porque se limitan los precios de las viviendas pero no se actualizan al precio de la construcción de las mismas. Es decir que al final, las viviendas libres tienen que pagar los sobrecostes que no cubre esa limitación de precios en la vivienda protegida. Además, no hay aceras ni semáforos de protección oficial. Y todo eso lo paga la vivienda libre." Dicho esto, Echavarren remataba que lo que es necesario para resolver el problema del acceso a la vivienda es "muchísima más vivienda libre. Con mucha más vivienda libre, el suelo de la vivienda libre bajaría de precio o no subiría y esto tendría un efecto dominó en las viviendas de segunda mano".

Echavarren recordaba que el incentivo del constructor es ganar dinero y que, cuando se dan las condiciones, es un mercado muy rentable. Sin embargo, el intervencionismo ha sido letal: "Imaginaos que en cada desarrollo de suelo te dicen que tienes que hacer, además, una plaza de toros y un aeropuerto. Dirías ¡estás loco! Pues eso es lo que se ha hecho. Obligarte a hacer infraestructuras que no son fiables".

Preguntado por qué existe una manipulación tan extendida en la política, Echavarren replicaba que es un mercado "muy rentable para los políticos, desde el punto de vista de sacar rédito de la frustración y la manipulación" como ejemplo, recordaba que actualmente en Barcelona cuando sale un piso en alquiler ese piso tiene 150 candidatos y sólo lo alquila uno y se producen 149 frustrados. Para el político es más fácil alinearse con los 149 frustrados y echarle la culpa al propietario.

Al final, los políticos desde que llegan al poder, toman posesión y se piensan qué hacer tienen 3 años. Y en tres años es imposible hacer un plan general, flexibilizar, etc. El urbanismo es complejo pero la manipulación es rentable, decía Echavarren. Por eso, el urbanismo sólo ha funcionado en lugares donde los partidos políticos en el poder se creen eternos, como País Vasco o Madrid ya que los planes de urbanismo tiene unos plazos que sobrepasan los dos o tres legislaturas.

Otro de los problemas que tenemos en España es que los máximos responsables de la vivienda o del sector inmobiliario no tienen conocimiento de causa. "¿Te imaginas que tenemos al máximo responsable de la energía termonuclear en España a un payaso o a un atleta? Nos llevaríamos las manos a la cabeza, habría que poner a alguien que sepa". Y en España tienes a un montón de ignorantes de la política que están opinando sobre esto sin ningún conocimiento de causa.

Con este panorama Mikel Echavarren proponía algunas medidas que ayudarían a encauzar las soluciones al problema, como "reutilizar edificios que ya no sirven y convertirlos en vivienda, hay que ser flexible sobre este tema", señalaba y proponía no hacer en estos edificios vivienda protegida, sino de lujo y que las ventas de esas viviendas de lujo terminen pagando las de protección.

En cuanto a medidas fiscales, "se está proponiendo exención de IRPF de un año al que ponga su vivienda en alquiler, ¿cómo que un año? ¡Métele 20 años!", añadía y decía que esto sería mucho más barato que "fabricar una vivienda que nos va a costar 400.000 euros a todos los españoles".

En definitiva, hay que flexibilizar y dar seguridad jurídica el mercado de la vivienda, la construcción y la urbanización, con ideas nuevas que trascienda el burocrático control del Estado en este mercado.

La fiscalidad es, sin duda, uno de los grandes lastres de la vivienda, "pensemos que una de cada cuatro baldosas de tu casa se la pagas a Hacienda". En este sentido, reflexionaba Echavarren, que si para el Gobierno, como dicen, la vivienda es un derecho constitucional y un derecho fundamental y vital del ciudadano, "tú no le puedes meter un 25% de impuestos. Eso sería tanto como poner el IVA a los transplantes de corazón".

El mercado del alquiler y la okupación

También entró Echavarren en los problemas del alquiler y señaló sin tapujos que "ahora mismo el principal problema que hay en la vivienda en alquiler, es la ley de vivienda. Por extensión podríamos decir que el principal problema que hay en el acceso a la vivienda y en las rentas es el Gobierno. La inseguridad jurídica que transmite y la limitación de rentas", concluía. "Es de primero de economía: cuando tú limitas los precios, todo lo que está por encima de ese límite desaparece", explicaba.

Es más, Mikel Echavarren, un profesional del sector con cerca de 40 años de experiencia, proclamaba que "No recomendaría a nadie, ¡a nadie! Meter sus ahorros actualmente en una vivienda para alquiler".

En cuanto al problema de la okupación de vivienda señalaba que "subyace un problema de inmoralidad en que el Estado no proteja al propietario y que proteja a alguien que ha entrado de manera ilegal en tu vivienda. ¿Qué puedes esperar? Pues todo lo que viene detrás", decía. "Lo que está pasando es que el 30% de las viviendas desaparecen", remataba porque "los okupas deben ir a la cárcel y los inquiokupas a la calle".

"Puedes tener una casa que te ha costado 300.000 euros y un coche que te ha costado 30.000. Si alguien se mete en tu coche y se lo lleva, va a la cárcel. Si alguien se mete en tu casa, que cuesta diez veces más, y te la destroza, no va a la cárcel. Eso ya es una base de inmoralidad manifiesta e incomprensible. Pero el Estado hace dejación de funciones". Decía.

"La gente que todavía, en este panorama, está alquilando sus viviendas es incomprensible", decía.

La búsqueda de culpables

Y es que el Gobierno no ha dado ni una en el mercado inmobiliario. Tampoco en la búsqueda de culpables. Echavarren recordaba que han variado: "fueron los fondos buitre, los grandes tenedores, luego cualquier propietario, o los pisos turísticos y ahora son los extracomunitarios. Es un juego tan obvio de trilerismo que es imposible que no te enciendas cuando te acercas a un sector que está tan cerca del BOE. Todo lo que se está haciendo desde el Gobierno está mal y todo lo que se está anunciando es un bluff. ¿Y lo del PP está bien? Sí, pero es mejorable, va en la buena dirección", concluía Echavarren.