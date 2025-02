El cobro del IRPF a los trabajadores que empiecen a cobrar el SMI en 2025 ha sido uno de los temas estrella del Gobierno en la sesión de control en el Congreso de este miércoles. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha intentado justificar ante Cuca Gamarra (PP) su decisión por cobrar IRPF a los salarios más bajos del país.

"Señora Gamarra, no ha entendido el debate. No es que Hacienda vaya a recaudar más, se trata de que no recaude menos", ha espetado la socialista. Al lado de Montero, se encontraba la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se ha retorcido en su silla mientras su compañera de partido hablaba. Visiblemente molesta con la explicación de Montero, la líder de Sumar ha fruncido el ceño y ha dirigido la mirada arriba y abajo inquieta.

Este golpe de Hacienda a los trabajadores que cobren el SMI este año ha provocado importantes discrepancias entre la responsable de Hacienda y la de Trabajo en los últimos días. La líder de Sumar ha exigido a su compañera de Gobierno elevar el mínimo exento del IRPF, no porque a Yolanda Díaz no le gusten los impuestos, sino porque, que casi la mitad del dinero que van a cobrar los trabajadores (50 euros al mes) se lo quede el Estado, ridiculiza completamente su medida.