El Ayuntamiento de Barcelona ya habría empezado a multar a bares y restaurantes que sigan utilizando estufas de gas en sus terrazas tras su aprobación en 2018 y su entrada en vigor a partir de enero de este año 2025. En el año 2018 se aprobó esta norma enmarcada en la Ordenanza de terrazas que fijaba eliminar dichos dispositivos por sus emisiones de CO2, y ahora las multas pueden alcanzar incluso los 1.500 euros.

A pesar de que dicha prohibición entró en vigor al comienzo del año, no ha sido hasta ahora cuando el Ayuntamiento de Barcelona ha hecho efectiva la aplicación de multas a los restaurantes y bares que sigan utilizando este tipo de estufas. El concejal del Ensanche de Barcelona, Jordi Valls, anunció durante la audiencia pública del distrito que dicha regulación ya ha sido tipificada como infracción grave en el protocolo de inspecciones y que las sanciones empezarán a aplicarse de inmediato.

Esta normativa permite, como alternativa, el uso de calefactores eléctricos siempre y cuando su consumo no supere los 150 vatios por metros cuadrados. Sin embargo, el propio concejal del Ensanche de Barcelona ya reconoció que la instalación de este tipo de aparatos no resulta fácil, debido a que la conexión a la red eléctrica no está clara en muchos casos y que requiere una serie de adaptaciones.

Desde Libre Mercado nos hemos puesto en contacto con algunos hosteleros de la zona para saber qué les parece la aplicación de esta nueva normativa y cómo creen que les afectará (o les está afectando ya) a su negocio.

"El día que hace frío, facturo cero euros"

El primer hostelero con el que nos pusimos en contacto nos dio su valoración de la siguiente forma: "Nosotros ya habíamos escuchado que, a partir del año 2025, se iban a empezar a prohibir usar las estufas de gas en las terrazas y entonces no compramos ni invertimos en ellas a partir de este año". En cuanto a cómo cree que le está afectando a su negocio, dijo claramente que "el día que hace frío mi facturación es de cero euros".

Por otro lado, un segundo hostelero calificó esta política como "bullying" por parte del Ayuntamiento de Barcelona y nos contó en tono de resignación que "Un par de medidas más como esta y tendremos que echar el cierre". También nos dijo que en su negocio habían hecho una inversión de 4.000 euros para adaptarse al frío sin usar este tipo de estufas, como hacen en otras partes de Europa, y que se arriesga a ser multado por el Ayuntamiento de Barcelona con la nueva normativa.

En tercer lugar, un camarero nos respondió que "El Ayuntamiento puede hacer lo que quiera, porque tiene el poder de hacerlo y lo hace", dando a entender que lo único que pueden hacer ante esta política es adaptarse como puedan. En cuanto a cómo cree que afectará al restaurante donde él trabaja, nos dijo que "esto va a afectar negativamente al negocio". Por último, nos señaló que "no hay ningún tipo de ayuda para crecer y por algo se van cada vez más empresas de Barcelona".

Estas tres valoraciones coinciden en que la normativa va a afectar de forma negativa a sus negocios y que les va a ocasionar un coste, ya sea en forma de pérdida de ingresos o ya sea en forma de tener que invertir en otro tipo de estufas más caras.