Todas las mentiras de María Jesús Montero sobre los impuestos

Dice el refrán que se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Pues bien, a este gobierno podríamos decir que le alcanzamos desde el primer día por mucho que piense que los cojos somos todos los demás. Y quizá esto sea lo peor de la reflexión que nos ha dejado la información que emana del Ejecutivo en estos dos últimos días.

Por un lado, ayer conocimos el dato de que el Gobierno había cerrado 2024 con el mayor número de altos cargos y funcionarios a dedo de nuestra historia, con 799 cargos a dedo y asesores que forman parte de la Administración general del Estado y que representan más de 160 millones de euros en salarios. Pero esto no es todo: cada año va creciendo y batiendo récords.

Este miércoles, día de sesión de control al Gobierno, hemos tenido que aguantar que la ministra de Hacienda nos diga, y se quede tan ancha, diciendo que eso de que nos han subido los impuestos es mentira. En realidad, en la España de Sánchez, esa que va como un cohete, que somos la envidia europea de la economía, esa España de ensueño que sólo existe en las hojas de Excell que ellos mismos trucan, no han bajado los impuestos.

No sólo es una vergüenza que quieran convencernos de esto. No sólo es una vergüenza que nos mientan, es que ya nos toman por tontos. María Jesús Montero, quiere presumir de bajadas de impuestos cuando ha acusado a Madrid de practicar dumping fiscal precisamente por bajar los impuestos a los madrileños. María Jesús Montero defiende que los que cobran el salario mínimo tienen que pagar el IRPF, cuando dijo y prometió hasta la saciedad que nunca le subiría los impuestos a la clase trabajadora. El Gobierno ha subido los impuestos a la banca y a las energéticas y también a los alimentos de primera necesidad, aquellos a los que con la crisis inflacionaria redujo y que ahora ha devuelto a sus márgenes habituales.

El Gobierno ha disparado (no subido) el IRPF por la puerta de atrás, no deflactando la tarifa del IRRPF. Es decir, no adaptando el IRPF al desplome del poder adquisitivo de los españoles vía inflación. Esto significa que mientras nosotros nos hacíamos más pobres por la subida brutal de precios, el Gobierno aprovechaba para mantener la recaudación como si no nos hubiéramos empobrecido. Así, las tibias subidas de salarios que no conseguían cubrir la inflación pero sí saltar de tramos disparaban la recaudación de Hacienda, superando los 15.000 millones de euros. Ignominiosos si tenemos en cuenta que se producen aprovechando que somos más pobres.

Pero no sólo eso. El número de alzas de impuestos supera los 90 desde que Sánchez gobierna, tanto que nos ha convertido en los europeos a los que más nos han subido los impuestos desde 2018. No sé si lo peor es que nos mienta o que nos tome por imbéciles. Pero lo cierto y verdad es que este Gobierno ha conseguido superar al peor gobierno en esta materia que se recuerda, el que en Hacienda capitaneaba Cristóbal Montoro.

En concreto, en 2019 se implementaron 11 nuevos tributos y en 2020 fueron 12 las subidas de impuestos. En 2021, fueron 20. Del mismo modo, en 2022 las subidas de impuestos alcanzaron las 10. Asimismo, en 2023 éstas llegaron a las 17 y en 2024 a las 11. Con todo, de entrada en 2025 se han llevado a cabo 12 nuevas subidas de impuestos.