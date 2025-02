Europa, tras las amenazas de Trump: "Convocar elecciones en España es crítico"

Que la Unión Europea está en decadencia no es necesario que venga Donald Trump o su vicepresidente JD Vance a decírnoslo. Ya lo sabíamos nosotros. Tanto que el propio Mario Draghi, sin duda uno de los mayores colaboradores al momento inflacionario que vivimos, lo plasmó en un importante informe que publicó hacia finales del año pasado y en el que proponía una estrategia que frenara el declive económico de la Unión Europea frente a otras potencias.

Draghi invitaba, fíjense qué cosas, a que los países miembros se centraran en el crecimiento. Y dirán ustedes, ¿y en qué se han centrado hasta ahora? Sencillo: en la descarbonización, la economía circular, la burocracia y los impuestos.

La irrupción del presidente de los EEUU en el contexto de las negociaciones para alcanzar la paz en Ucrania con rapidez, tal y como se ha propuesto, no sólo ha supuesto un giro copernicano a la tradición liberal americana, siempre del lado de los países occidentales, de los valores democráticos y de libertades, poniéndose ahora al lado del tirano para terminar de masacrar a Ucrania. No sólo eso, sino que, por el camino, ha invitado a Europa a protegerse por sí misma, y no seguir "abusando" del paraguas de la OTAN y de la defensa del Ejército norteamericano.

Esto, más allá de que desde el punto de vista diplomático es un brutal cambio de escenario, sitúa a Europa en una situación límite, ya que se encuentra en su peor momento económico. Con una mastodóntica administración, saturada de burocracia y con una deriva woke en las últimas décadas que ha dejado en peligro, entre otras cosas, el suministro energético y la seguridad de sus fronteras.

Así las cosas, hoy analizaremos la importancia de los retos que tenemos en Europa por delante y cuáles serán las fórmulas para conseguirlos, con un vecino ruso envalentonado gracias a Trump y las manos atadas por un gasto público expansivo, además de una población extraordinariamente ahogada a impuestos.