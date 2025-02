Los jóvenes de entre 16 a 29 años, los damnificados por la evolución de la renta de los que Sánchez no quiere hablar

El pasado 13 de febrero se dieron a conocer los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del año 2024, que publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según los últimos datos, que corresponden a los del año 2023, la renta media por hogar se habría incrementado en 2.175 euros, pasando de una renta media por hogar en 2022 de 34.821 euros, a una renta media por hogar en 2023 de 36.996 euros.

Así pues, ante estos datos positivos no tardó mucho en salir el presidente Pedro Sánchez a "sacar pecho" por los resultados cosechados. Esto publicó en su cuenta personal en X (Twitter).

En España no solo prospera la economía: también lo hace la justicia social. Los datos de la nueva Encuesta de Condiciones de Vida del INE muestran que los ingresos medios anuales de los hogares crecieron 2.175€, y que la desigualdad, la pobreza y la exclusión social se han… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 13, 2025

Sin embargo, aunque los datos que se han mostrado son ciertos, hay otros números que no hablan tan bien de nuestra economía, pues este crecimiento no ha sido igual para todos e incluso no todos los españoles han visto crecer sus rentas netas en términos reales, al menos no si lo comparamos con los datos del año 2007.

En la siguiente gráfica, el ingeniero industrial Jon González (@Jongonzlz) exponía este lunes cómo ha evolucionado la renta neta media real por persona en función del grupo de edad.

¿Cuánto ha variado la renta real (euros constantes) media por persona entre 2007 y 2023? Mientras que la de los jóvenes todavía no se ha recuperado, la de los mayores de 65 años estaba ya en 2023 un 15% por encima de antes de la crisis financiera. pic.twitter.com/aAFxpvKRQo — Jon González (@Jongonzlz) February 17, 2025

Como bien se puede apreciar en la gráfica, la renta neta media real por persona no ha variado de la misma forma para los distintos grupos poblacionales, centrándose este gráfico en los jóvenes, ancianos y en el total de población. En el grupo de edad compuesto por personas de 16 a 29 años, vemos que la renta neta media real no sólo no ha crecido entre el 2007 y el 2023, sino que ha caído un 2%.

En cuanto a la renta neta media real del español promedio vemos que apenas ha crecido en un 4% desde 2007 hasta 2023, un crecimiento real anual de apenas el 0,25% cada año. Por otro lado, quienes claramente han visto crecer su renta neta media real han sido las personas de 65 años o más, cuya renta neta media real ha crecido un 15% desde el año 2007. Dicho crecimiento supone que cada año la renta neta media real ha crecido casi un 1% cada año.

Por otro lado, también podemos ver cuánta mayor renta tiene el grupo de 65 años o más en comparación con el grupo de 16 a 29 años, tanto en el año 2007 como en el año 2023, y podemos comprobar como la brecha no ha hecho más que ensancharse entre ambos grupos entre 2007 y 2023.

La brecha generacional de renta, es decir, cuánta mayor renta tiene el grupo de mayores de 65 años sobre las personas de entre 16 y 29 años ha pasado del 6% en 2007 al 28% en 2023. Si tenemos en cuenta la propiedad de vivienda (alquiler imputado), esta brecha aumenta al 39% pic.twitter.com/q3T4GSkNu7 — Jon González (@Jongonzlz) February 17, 2025

En el gráfico que podemos ver en dicho tuit nos encontramos con el concepto de "alquiler imputado", pero ¿qué significa esto? También el tuitero Jon nos proporciona la explicación en este tuit:

*El alquiler imputado es un concepto utilizado en la medición de la renta de los hogares para reflejar el valor económico del uso de una vivienda en propiedad o cedida gratuitamente (o en alquiler por debajo de mercado). Como los propietarios no pagan alquiler, pero disfrutan de… — Jon González (@Jongonzlz) February 17, 2025

De cualquier forma, vemos que tanto si se quiere hacer la comparación con el alquiler imputado como sin el alquiler imputado, la brecha que hay entre la renta neta media de jóvenes y mayores ha crecido 20 puntos porcentuales desde el año 2007 hasta el año 2023. Es decir, mientras la renta neta media de los jóvenes ha caído durante estos años, para el grupo de edad de 65 años o más ha crecido casi un 1% todos los años, de ahí que la diferencia sea tan grande.

Esto no quiere decir, por supuesto, que el crecimiento de la renta de las personas de 65 años o más se haya cimentado enteramente en la reducción progresiva de la renta neta media de las personas de entre 16 y 29 años. Sin embargo, no es menos cierto que una parte del crecimiento de un grupo está construido sobre el decrecimiento del otro, pues los jóvenes también contribuyen con una parte importante de su salario a financiar las pensiones de los actuales pensionistas.

Sea como sea, y por ir acabando, vemos como los 16 años que van desde 2007 hasta 2023 han supuesto años de pérdida para algunos (el grupo de 16 a 29 años), ligero crecimiento para otros (el español promedio) y un crecimiento casi anual del 1% para el grupo de mayor edad (65 años o más). Lo que viene a reflejar una desigualdad de renta entre los más jóvenes y los más mayores.